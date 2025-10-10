◇ナ・リーグ地区シリーズ第4戦 ドジャース2×―1フィリーズ（2025年10月8日 ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第4戦に延長戦の末、サヨナラ勝ち。対戦成績を3勝1敗とし、2年連続17回目となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は会見でリーグ優勝決定シリーズの第1戦先発投手を大谷翔平投手（31）が務める可能性に言及した。

会見で13日（同14日）から始まる同シリーズ第1戦の先発は大谷が務めるのかとメディアから問われた指揮官は「その件については話し合うことになると思うけど、おそらくそうなるだろうね」とした。

ただ、「第2戦のあとにオフ日があるから、どうなるかはまだわからない」と最終決定ではないとも語った。

大谷は4日（同5日）のフィリーズとの地区シリーズ第1戦に先発し、6回3安打3失点と好投。自身初のPS登板で勝利投手となった。

地区シリーズは第2戦をスネル、第3戦を山本、第4戦をグラスノーが先発した。第4戦に敗れた場合、大谷が第5戦に先発予定だった。