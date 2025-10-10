·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¡¡ÃÏ²¼¿å〝ÅÚÃå¤Î½¡¶µ〟¤Î¿¿°Õ¡¡¡Ö·§ËÜ¿Í¤Îº²¤ÇÙèÙé¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×
·§ËÜ¸©¤ÎÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤Ï¡¢ºòÆü¡Ê10·î9Æü¡Ë¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Á°Æü¤ËÊ¡²¬¸©¤Ç¤Î¶å½£È¾Æ³ÂÎ»º¶ÈÅ¸¤Ç¹Ö±é¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿°Õ¤òÌä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤ÏÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÂç¼êTSMC¤Î·§ËÜ¿Ê½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥áー¥¸¤ò»ý¤Ä¡ØÈî¸å¤Î°ú¤ÅÝ¤·¡Ù¤È¤¤¤¦·§ËÜ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö³°»ñ·Ï¤Î¤É¤Ç¤«¤¤´ë¶È¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢È¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤¬¿å¤òÂ¿¤¯É¬Í×¤È¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏ²¼¿å¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¸©Ì±À¤ò¡Ø¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÅÚÃå¤Î½¡¶µ¡Ù¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹Ö±é¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈî¸å¤Î°ú¤ÅÝ¤·¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TSMC¤Î¿Ê½Ð¤ÇÎÉ¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¿·¤·¤¤Æ°¤¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌ½ÂÂÚ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢ÃÏ²¼¿å¤Ê¤É¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡ØÅÚÃå¤Î½¡¶µ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸©³°¤Î¿Í¤«¤é¡¢¤Ê¤¼·§ËÜ¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÃÏ²¼¿å¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡Ø¤½¤ì¤Ï·§ËÜ¿Í¤Îº²¤Ç¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®¤¤»×¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÏ²¼¿å¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈæÓÈ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¸©Ì±¤òÙèÙé¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²ñ¸«¤ÎÍÍ»Ò¤ÏÆ°²è¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£