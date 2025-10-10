Amazonプライム感謝祭は今日まで。壁掛けCDプレーヤーやウッドコーンコンポも低価格
Instant Disk Audio CP1
Amazonのプライム会員限定セール「プライム感謝祭」が10日23時59分まで実施されている。オーディオ機器もセール対象になっており、10日10時に編集部が確認したところ、km5の壁掛けできるCDプレーヤー「Instant Disk Audio CP1」が通常18,700円のところ、10% OFFの16,830円で販売中。JVCケンウッドのウッドコーン採用一体型コンポ「Victor EX-DM10」が通常42,295円から16% OFFの35,600円になっている。
JVCケンウッドのウッドコーン採用一体型コンポ「Victor EX-DM10」
さらに、好きな場所でレコードが楽しめる、オーディオテクニカの「サウンドバーガー WIND AND SEA」が、通常39,600円から、25% OFFの29,700円で販売中。
サウンドバーガー WIND AND SEA※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください