“国宝級ボディ”南みゆか、10代最後の水着グラビア 『BOMB』大ボリューム71P
アイドルグループ・O2のメンバー・南みゆかが、9日発売のアイドルグラビア誌『BOMB』11月号（ワン・パブリッシング）に登場する。
10代最後の水着グラビアを披露した南。誰もが認める国宝級ボディ、少女と大人の狭間を揺れ動く、今しか見られないグラビアを届ける。
南は、三重県出身で2005年生まれの南は、名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・O2（オーツー）のメンバー。端正な顔立ちとバランスの取れたスタイルで、各誌のグラビアを席巻しており、近年は『ゴルフダイジェスト』のアンバサダーとしても活躍中。
また、同号の表紙は4月にNMB48を卒業した上西怜。限定版の表紙はSKE48の熊崎晴香＆佐藤佳穂が飾る。
