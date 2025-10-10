「すごーい」渡辺美奈代、秋の味覚ぎっしりの“曲げわっぱ弁当”に反響「色合いも詰め方もセンス抜群」「栄養満点でとっても美味しそう」
歌手でタレントの渡辺美奈代（56）が、10 日までに自身のインスタグラムを更新。「秋のお弁当 振り返ってみました」とつづり、秋の味覚をふんだんに詰め込んだ“曲げわっぱ弁当”の数々を披露した。
【写真】「色合いも詰め方もセンス抜群」「すごーい」渡辺美奈代が公開した、秋の味覚ぎっしりの“曲げわっぱ弁当”
曲げわっぱの弁当箱には、栗ごはんや鮭、さつまいも、卵焼き、オクラの肉巻きなど、秋らしい食材がぎっしり。彩りや見栄えも考えて詰められており、目にも楽しい仕上がりとなっている。
コメント欄には「すごーい」「めっちゃ美味しそう お店で出せるお弁当」「彩りがすごく綺麗でお野菜もたっぷり入っていて栄養満点 市販のお弁当よりすごくてビックリ」「色合いも詰め方もセンス抜群」「栄養満点でとっても美味しそう」「やっぱり美奈代ちゃんのお弁当はレベルが違います!!」といった感嘆の声が寄せられており、渡辺の丁寧な暮らしぶりや料理のセンスに注目が集まっている。
【写真】「色合いも詰め方もセンス抜群」「すごーい」渡辺美奈代が公開した、秋の味覚ぎっしりの“曲げわっぱ弁当”
曲げわっぱの弁当箱には、栗ごはんや鮭、さつまいも、卵焼き、オクラの肉巻きなど、秋らしい食材がぎっしり。彩りや見栄えも考えて詰められており、目にも楽しい仕上がりとなっている。
コメント欄には「すごーい」「めっちゃ美味しそう お店で出せるお弁当」「彩りがすごく綺麗でお野菜もたっぷり入っていて栄養満点 市販のお弁当よりすごくてビックリ」「色合いも詰め方もセンス抜群」「栄養満点でとっても美味しそう」「やっぱり美奈代ちゃんのお弁当はレベルが違います!!」といった感嘆の声が寄せられており、渡辺の丁寧な暮らしぶりや料理のセンスに注目が集まっている。