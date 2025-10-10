オスマン・サンコン、夫婦で“サシ飲み”2ショット 妻・北山みつきが公開「やっぱり新橋は落ち着くわ。笑」
ギニア出身のタレント、オスマン・サンコン（76）が8日、妻で歌手・北山みつきのブログに登場。夫婦で“サシ飲み”する、仲むつまじい2ショットが公開された。
【写真】「やっぱり新橋は落ち着くわ。笑」オスマン・サンコン＆北山みつきの“サシ飲み”夫婦2ショット
北山はこの日、美容院へ。「サンコンが美容院終わるまで待っていてくれましたよ」といい、帰りに飲みに出かけたようだ。
出向いたのは、飲食店が多く立ち並び“サラリーマンの聖地”とも称される東京・新橋で「やっぱり新橋は落ち着くわ。笑」と北山。サンコンとの2ショットや日本酒らしき酒を注いだグラスを手にした自身の写真を添え、楽しんだ夫婦時間をシェアした。
