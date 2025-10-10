YAWARAちゃん・谷亮子、高校球児の次男と“顔出し”2ショットで16歳の誕生日を祝福「とても大きく見える！立派」
女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれる谷亮子（50）が9日、自身のインスタグラムを更新。次男・谷晃明さん（こうめい）が16歳の誕生日を迎えたことを報告し、親子ショットを公開した。
【動画】谷亮子&大きく成長した次男（中学生時代）の親子2ショット
谷は「10月9日 こうめい16歳のHappy birthday おめでとう（小学生と中学3年生の写真）」とつづり、谷よりも背が高く成長し、学生服を来た次男との親子2ショットをアップ。親子で寄り添いながらほほ笑みを見せており、和やかな雰囲気が感じられる。
続けて、小学生時代のまだ谷よりも身長が低く幼い次男と長男・佳亮さん（よしあき）との3ショットを披露している。
次男について「現在高校野球で、みなさんの応援を力に頑張っています 高校1年生、寮生活です。先週県大会を終えて、秋季高校関東野球大会へ進出!! 今日、組み合わせが決まりました」と、寮生活を送っていることを明かし、部活動に励む近況を報告した。
この投稿に「おめでとうございます 大きくなりましたね。これからも活躍して頑張ってください 応援してます」「誕生日おめでとう御座います 大きくなりましたね」「16歳とはいえ、とても大きく見える！立派」などと祝福するコメントが寄せられている。
