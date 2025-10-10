◇NBAプレシーズンマッチ ブルズ119ー112キャバリアーズ（2025年10月9日）

NBAブルズの河村勇輝（24）が9日（日本時間10日）のプレシーズンマッチ2戦目となった本拠地キャバリアーズ戦でベンチ入り。第4Qから途中出場した。勝負所でフリースローを決めるなど3得点3アシスト5リバウンドをマークした。チームも接戦を制してプレシーズンマッチ2連勝を飾った。

この日もベンチスタート。第4Qに出場機会が訪れた。残り7分14秒、いつも通り一礼してからコートに立った。残り4分59秒にドライブインから味方のカッティングに合わせてパスを供給して、この試合初アシストを決めた。

残り2分21秒には自らリバウンドを奪って、速攻のダンクシュートをアシストした。その後もアシストを重ねると、残り30秒でトップからドライブイン。ゴール下で力強くシュートを狙い、相手の反則を誘ってフリースロー2本を獲得。1本外してしまったが、1本しっかり決めた。

さらに残り7秒でフリースローを獲得すると、しっかり2本フリースローを決めきった。

この日は7分14秒出場。3得点3アシスト5リバウンドをマーク。シュートは2本試投したが全て失敗に終わった。プレシーズンマッチ初戦となった7日（同8日）のキャバリアーズ戦と比べると、プレータイムが減少したものの、勝負所でフリースローを決めるなどしっかりアピールした。

次戦は12日（同13日）にナゲッツ戦と激突する。