９日に放送されたＴＢＳ系「プレバト」の俳句査定で、横浜国大卒のインテリタレントが、１００点満点でまさかの５点評価となり、イスから崩れ落ちた。

この日の俳句は「激辛料理」の実体験がお題。最後は１位と最下位が残り、残ったのは俳優の高橋光臣と眞鍋かをり。果たして１位は高橋で、その瞬間に眞鍋はいすから崩れ落ち、両手両膝を床について立ち上がれなかった。

しかも最下位はまさかの５点。眞鍋の俳句は「椀に燃ゆ 彼岸花見し 気は朧」というものだったが、彼岸花は秋の季語、朧は春の季語と、２つの季語が入っており「吉か凶か」チャレンジした俳句だったと説明した。

眞鍋は「激辛が苦手なので、食べている間に唐辛子の赤が彼岸花に見えるぐらい、生死の境をさまよっているよと。気持ちが分からなくなっているから春の季語もいれようと」と、俳句の説明を必死に行った。

だが、夏井いつき先生の顔は険しいまま。「あんたも愛媛県の人間ですから、なんでこんなもんが出てくるんですか。テレビ見ている愛媛県人ががく然としている」と俳句王国・愛媛出身の眞鍋を一喝。「表現者としてのプライドも紡いでいるのに、５点って逆に珍しくすごい」といい即、添削。

夏井先生は「朦朧と 椀に唐辛子の赤し」と句を直すも、「それでも才能なしです」と断言し、眞鍋も悲鳴をあげていた。