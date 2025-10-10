

10月8日（水）に放送された『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがエンディングに放った意外なひと言が話題となった。

©ABCテレビ

この日のテーマは「甘くてジューシー！秋なす」。今がおいしい秋なすを、中華とイタリアンのテイストを。合わせた絶妙なソースでいただく「なすの山椒トマトソース」を辻調理師専門学校の川粼元太先生から教わった。

なすには火が通りやすいよう“皮の表面に細かく切り込みを入れる”のがポイント。包丁を浅く入れ、刃を滑らせるのがコツで、川粼先生によれば「深さ5mm、幅3mmくらい」を目安に入れると見た目もキレイに仕上がるという。

包丁にはすっかり慣れ、せん切りもみじん切りもスイスイとこなすようになったものの、サイズの指定がミリ単位、しかも切り離しは絶対NGの高度な技には「3mm幅の5mm深さ…。来ましたね、難易度・星5が！」とひるむDAIGO。一刀目でいきなり奥までザックリと切ってしまい、「あ、切れてないですか？（笑）」と先生に心配されるハプニングがありながらも、課題をなんとか遂行した。

©ABCテレビ

しかし、試練はまだまだ続く。次なるチャレンジはトマトを“7mm角に切る”。またもミリ単位の指示に苦戦するDAIGOがカットしたトマトは、ちょっぴりオーバーサイズの“1cm角”に。しかし、「7mmがいいかなと思ったんですけど、1cmでもいいです（笑）」という川粼先生の寛大なジャッジにより、一応はクリアとなった。

こうして迎えたエンディング。神妙な面持ちで「なすが3mm幅の5mm深さで、トマトが7㎜角で…」とつぶやきながら怒濤の“ミリ指定”を振り返ったDAIGOは、並んだ数字に重要な何かを見いだしたよう。満面の笑顔でカメラに向き直ると「素数！」と叫び、そのまま番組は終了となった。

©ABCテレビ

たしかに“3”“5”“7”には、割り切れる数が1以外にない“素数”という共通点が。すばらしい着眼点ではあるが、料理番組を締めくくるワードとして「素数！」は斬新すぎる。予想外の結末に、視聴者からも「七五三と来るかなと思ったら素数だったか！w」「素数は無限にありますがDAIGOさんの頭の中も無限大」など驚きの声が寄せられていた。

（※レシピ）

なすの山椒トマトソース

＜材料（2人分）＞

なす 2本（260g）

トマト 1個（120g）

長ねぎ 1/2本

パクチー 1株

しょうゆ 大さじ1・1/2

酢 大さじ1

砂糖 小さじ2

花椒粉（ホァジャオフェン）小さじ1/3

オイスターソース 小さじ1

こしょう 適量

バージンオリーブ油 大さじ2

しょうが（みじん切り） 小さじ2

にんにく（みじん切り） 小さじ2

サラダ油 大さじ1・1/2

＜作り方＞

（1）なすは縦半分に切って皮に細かく切り込みを入れ、縦横半分に切る。

（2）トマトは7mm角に切り、長ねぎは粗みじん切りにし、パクチーの葉はちぎって残し、残りはみじん切りにする。

（3）フライパンにサラダ油を入れて熱し、なすを強火で炒め、なすに油がまわったら弱火で4分火を通す。

（4）ボウルにしょうゆ、酢、砂糖、花椒粉、オイスターソース、こしょうを加えて混ぜ、バージンオリーブ油を少しずつ加えて混ぜ、トマト、しょうがとにんにくのみじん切り、長ねぎ、パクチーのみじん切りを混ぜる。

（5）なすに焼き色がついて火が通ったら器に盛り、（3）をかけてパクチーの葉を飾る。

なお、「なすの山椒トマトソース」の調理の様子は、10月8日に料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。