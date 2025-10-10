生後11カ月のネコが“緊急帝王切開”　母子ともに危険な状態…命を救う壮絶な現場に密着

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

【写真】まさに“神接客”！人気ベーカリーで活躍するトイ・プードル

10月10日（金）放送の同番組では、「人気ベーカリーの神接客ワークワン」や「生後11カ月のネコが緊急帝王切開！命を救う壮絶な現場」などを紹介する。

◆人気ベーカリーの神接客ワークワン

日本全国で人間とともに働く賢いワンちゃん。そんなワンちゃんたちを紹介する企画「働く現場を直撃！ワークワン！」。

今回紹介するのは、東京は浅草のお隣「蔵前」の人気ベーカリーで活躍するトイ・プードル。

店の人気商品「ゴロゴロチーズフラン」から“ゴロチ”と名付けられたワンちゃんは、店のムードメーカーで、来店した客へのお手やキスにも動じない接客はもちろん、特技は“お辞儀”だという。

「ありがとう」の声に伏せをして頭を下げるその姿は、まさに“神接客”。ゴロチの存在が店と人を繋ぎ、みんなを笑顔にする働きぶりに密着する。

◆生後11カ月のネコが緊急帝王切開

神奈川県の保護団体「たんぽぽの里」に運ばれてきたのは、生後わずか11カ月の子ネコ。まだ体が成長しきっていないにもかかわらず妊娠し、命の危機に瀕していた。

産道には1匹の胎児が詰まり、他の胎児も出産が難しい状態。このままでは母子共々、命の危険があるという緊迫した空気のなか、スタッフ総出で懸命な処置が行われた。

なぜそのような事態に陥ってしまったのか？ その背景にあるフリマサイト経由での譲渡、多頭飼育崩壊の現実など、現代社会におけるネコいぬ事情と、命を救おうと奮闘する現場に迫った。