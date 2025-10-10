“家事”と一言で言ってもその実態は実に多種多様だ。生きていく上で誰にとっても切っても切り離せない“家事”。様々なライフスタイルの人の家事を取り巻く手探りの模索や葛藤をリアルに描いた『対岸の家事～これが、私の生きる道！～』（TBS系）のBlu-ray＆DVD BOXが、10月10日に発売される。

主人公の専業主婦の詩穂（多部未華子）が、仕事と育児を両立しながら働くママの礼子（江口のりこ）や育休中のエリート官僚のパパ・中谷（ディーン・フジオカ）ら一見「対岸にいる人」と出会い、それぞれの痛みや罪悪感、焦りなどをシェアし合い、決してそれが自分だけのものではないことに気づき合う。

Blu-ray＆DVD BOXには特典映像として、「オールアップ集」「舞台裏に迫る徹底ガイド」「初回放送直前！キャストインタビュー（多部未華子 江口のりこ ディーン・フジオカ）」「SPOT集」を収録。

インタビューで中谷役のディーン・フジオカが「ともすれば何も変化のない退屈な日々に思えるかもしれないけど、一歩一歩確実に変化が生まれている」「そういったところでの葛藤や苦悩、喜びや達成感を、ここまで解像度高く演じたのは初めて」と語っている通り、ここまで“家事”をつまびらかに描いた作品が他にあっただろうか。

礼子役を演じる江口のりこも「当事者ではないにしても、必ず誰かにとって身近な誰かが登場人物として出てくる。誰にとっても身近な作品」と紹介しているが、本作が多くの視聴者に支持されたのは、既婚未婚にかかわらず、また子どもの有無にも関係なく、3人がそれぞれの選択に悩みながらも必死にもがく姿には誰しもに自身を投影できる部分があるからだろう。

詩穂役を好演していた多部未華子は「自分で選んだけれども自信や確信が持てなかったりとか、本当にこれでいいんだろうかと孤独を感じたりだとか、自分で決めたことなのにという葛藤だとか……」と、登場人物3人の心の内に共感する部分が多かったと話していた。

本作では「対岸の人」たちが人知れず流す涙や苦労が「海の上の雨」に喩えられる。それが詩穂と礼子の間で静かに共有される場面として頻繁に登場するのがベランダだ。会社からも社会からも離れて、さらに家庭からも束の間隔てられた自分だけの浮遊したスペースで壁越しに交換される本音タイムには、観ているこちらにもセラピー効果があるように感じられる。ディーンも「世界観、トーンが見どころ」と答えているが、まさにその真骨頂が感じられるシーンだと言えるのではないだろうか。“〇〇のお母さん”や“〇〇の妻”という社会から要請された役割であり一側面を一旦脇に置いた詩穂、礼子自身の心からの声が漏れ聞こえてくる。あのシーンのおかげで、本作が恨み節や愚痴に満ち溢れた作品にはならず、自分の至らなさにも向き合いつつ四苦八苦しながら生活を営む一人の生活者の心の内をしっかり代弁してくれるものになっているのだろう。

江口が本作以外にも何度か共演している多部について「主演が多部さんと聞いて“やります”とお返事した。芝居していて楽しい」「多部さんと一緒にやっていると何かしら広がりがある」と話していたのも頷ける。

「舞台裏に迫る徹底ガイド」にはメイキング映像も含まれており、たくさんの子役が出演するがための微笑ましい苦労が取り上げられている。全力で子役をあやす多部や、多部の夫役を務めた一ノ瀬ワタルの子煩悩な様子、子役の演技を絶賛するディーンの姿など、普段はなかなか窺い知れない貴重な瞬間が収められているのも必見だ。「オールアップ集」では、子役たちの自由な姿が垣間見え、癒される。江口扮する礼子の夫役を演じた川西賢志郎が子役をフォローする姿が見事で、「子役が思い通りに動かない部分もあるが、それに大人が合わせていく」という江口のインタビュー中の言葉が思い出される。

出演者が口を揃えて「共感できる」「良い作品」とこぼす本作。ディーンも話していた通り、「エンターテインメントとして楽しめる作品で学びや気づきがある」。そんな「どんな世代、どんな性別や背景の方々にとっても、みんなにとって自分ごととして楽しめる物語」にいかにして息吹が吹き込まれ、どれだけ温かく丁寧に織りなされていたのか。その片鱗に触れると、あらゆる人の痛みを軽視したり無視しない本作を、またなぞり直したくなる。

（文＝佳香（かこ））