乃村工芸社が続落、２６年２月期業績予想及び配当予想を上方修正も買い続かず

乃村工藝社<9716.T>が続落している。９日の取引終了後、２６年２月期の連結業績予想について、売上高を１５５０億円から１６００億円（前期比６．５％増）へ、営業利益を９５億円から１２０億円（同３４．９％増）へ、純利益を７０億円から８５億円（同２５．８％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３４円から４０円（前期３２円）へ引き上げた。これを受けて朝方は高く始まったものの、全般相場軟調もあって買いが続かなかったようだ。



活況な民間投資やインバウンド需要の継続を背景に、海外ブランドの店舗を多く手掛ける専門店市場や、大阪・関西万博における多くのパビリオンや出展ブースなどの空間づくりに携わった博覧会・イベント市場などの売り上げが堅調に推移したことが要因。また、大型プロジェクト推進による収益性の改善なども寄与する。



なお、同時に発表した８月中間期決算は、売上高８０５億３４００万円（前年同期比３９．０％増）、営業利益６８億９５００万円（同４．８倍）、純利益４４億４２００万円（同５．２倍）だった。



