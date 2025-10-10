・セブン＆アイが続落、国内コンビニ事業伸び悩み２６年２月期業績予想を下方修正

・ヤマシン―Ｆはマド開け大陽線、トランプ関連株の本領発揮で新値街道まい進

・三井物は売り買い交錯、バークシャーが買い増し１０％超の筆頭株主に浮上

・アルバイトＴは急伸、３～８月期増収増益を好感

・吉野家ＨＤは大幅続伸、２６年２月期営業益予想と配当計画を上方修正

・東海ソフトが５カ月ぶりに年初来高値更新、６～８月期好決算発表で割安な投資指標にも注目

・ソフトバンクＧはやや売り優勢、急騰の反動警戒も下値では押し目買いニーズ旺盛

・セルシードに物色人気集中、臨床試験で第１例目の症例登録



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS