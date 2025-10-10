モリト、12-8月期(3Q累計)経常が16％増益で着地・6-8月期も29％増益

モリト <9837> [東証Ｐ] が10月10日昼(11:30)に決算を発表。25年11月期第3四半期累計(24年12月-25年8月)の連結経常利益は前年同期比15.7％増の26.4億円に伸び、通期計画の33億円に対する進捗率は80.1％に達し、5年平均の67.2％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-11月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.6％減の6.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である6-8月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比29.3％増の9.3億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の5.6％→5.5％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

