Koki,（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/10】モデルで女優のKoki,が10月9日、自身のInstagramを更新。タイトなミニスカートから伸びた美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】Koki,、驚異の美脚に釘付け

◆Koki,、ミニスカから伸びる美脚披露


Koki,は白のドレッシーなシャツに黒いタイトなミニスカートを合わせブラウンのバッグを持つスタイルを公開。フォトグラファーのotsuka misuzu氏（@otsuka_misuzu）が撮影した写真で、ミニスカートから伸びるすらりとした美しい脚が際立つスタイリングを披露している。

◆Koki,の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「かっこよさと可愛さのバランス最高」「美しい」「チラ見え美脚に釘付け」「秋コーデ真似したい」「憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】