福田萌、夫・オリラジ中田＆1歳次男の2ショット公開「パパのほっぺが次男のキスの嵐でべちょべちょに」
【モデルプレス＝2025/10/10】タレントの福田萌が10月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦と次男の近影を公開した。
【写真】オリラジ中田、パパっ子次男との2ショット「キスの嵐でべちょべちょに」
福田は「シンガポールの道端で」と記し、撮影者の福田の方を向いて立っている次男と目線を合わせるように腰をかがめている中田を少し離れた場所から撮影した写真を投稿。「最近めっぽうパパっ子の次男。パパのほっぺが次男のキスの嵐でべちょべちょに」と微笑ましい父子のエピソードを書き添えた。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「いいお父さん」「可愛らしいエピソード」「癒しをありがとう」などと反響が寄せられている。
福田は2012年6月に中田と結婚。2013年7月に第1子となる長女、2017年1月に第2子となる長男を出産。2023年7月に第3子を妊娠し、12月に出産していた。現在は家族でシンガポールに在住している。（modelpress編集部）
◆福田萌、夫・オリラジ中田と次男の写真公開
◆オリラジ中田と次男の写真に反響
