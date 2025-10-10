µ¤¾ÝÍ½Êó»Î³¦¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡¦ÄØÌî¤æ¤¦¤³¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤ËÀ¸²Î¤ÇÁ´ÎÏ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤â¡ÖÇÙ³èÎÌ»È¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿Êý¤¬¡×¤ÈÄËÎõ¥À¥á½Ð¤·¡Ö½ÐÄ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼¤ÎÀ¸²Î¤â¡¢2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏÀß¼Ô¡¦¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£8ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖABEMA Prime¡×¤Ë¡¢¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤Äµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤ÎÄØÌî¤æ¤¦¤³¤¬½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦ÊæÀî²Ì²»¤¬µÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤¿¸å¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇÙ³èÎÌ¤ò»È¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¿©¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄØÌî¤æ¤¦¤³¡¢È´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¢¥¤¥É¥ëÀ¼¤ÎÀ¸²Î
¡¡ÄØÌî¤Ï½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤Ò¤á¤â¤¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä°ñ¾ëÂç³Ø¤Ç¤Ïµ¤¾Ý³Ø¤òÀì¹¶¡¢ºòÇ¯3·î¤Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤â¹Ô¤¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤âÂ¿¿ô¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÊæÀî¤¬²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð±é¡£°ËÆ¦½ôÅç¤ËÆÃÊÌ·ÙÊó¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¢¥Ô¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¡ÖÀè·î¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î»Å»ö¤¬Â´¶È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤º£¡Êµ¤¾Ý¤Î¡Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ï¤¿¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ê¡¢¹¥¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÊý¤Ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¿äÁ¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤ÏÊæÀî¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Ë¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡Ö²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö»ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ë°¦¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Ê¹¤½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Þ¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤Î½Ð¤·Êý¤¬¥¦¥±¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÇÙ³èÎÌ¤ò»È¤Ã¤¿À¼¤Î½Ð¤·Êý¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¹¢¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¡¢¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¥À¥á½Ð¤·¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÄØÌî¤â¡ÖÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÃÃ¤¨Ä¾¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA Prime¡Ù¤è¤ê¡Ë