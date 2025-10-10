コンヴァノ、今期最終を22％上方修正・最高益予想を上乗せ

コンヴァノ <6574> [東証Ｇ] が10月10日昼(11:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の34.9億円→42.7億円(前期は0.7億円)に22.5％上方修正し、増益率が45倍→55倍に拡大し、従来の6期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、インベストメント＆アドバイザリー事業において、9月～10月におけるBTC相場の収益機会増加及びデルタニュートラル戦略の拡大により収益が期初想定を上回るペースで拡大していることを受け、通期業績予想を上方修正いたしました。とりわけ直近の市場ボラティリティ拡大に伴い、オプション受取プレミアムの増加、オプション時間価値の減耗（θ）の取り込み、ならびに相場変動に応じたデルタ調整の機動運用が奏功し、インベストメント＆アドバイザリー事業の収益が想定を大きく上回りました。特にBTC相場の下落時においては、デルタニュートラルを基本とする市場中立型の運用枠組みが機能し、相場の上げ下げに左右されにくい形で日々のガンマ・スカルピングやボラティリティの収穫を通じた損益の着実な積み上げが可能となったことも、足元の収益押し上げに寄与しています。これにより、同事業の売上収益・営業利益はともに前回予想を上回る見込みです。加えて連結ベースでも、売上収益を11,170百万円から12,370百万円へ、営業利益を5,335百万円から6,535百万円へとそれぞれ引き上げております。

