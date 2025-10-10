日経平均10日前引け＝反落、492円安の4万8087円 日経平均10日前引け＝反落、492円安の4万8087円

10日前引けの日経平均株価は反落。前日比492.69円（-1.01％）安の4万8087.75円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は119、値下がりは1475、変わらずは17と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。



日経平均マイナス寄与度は175.76円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が96.97円、東エレク <8035>が46.97円、ソニーＧ <6758>が30.47円、ＴＤＫ <6762>が23.23円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を247.28円押し上げ。次いでファナック <6954>が16.84円、良品計画 <7453>が5.93円、テルモ <4543>が5.39円、ベイカレント <6532>が3.33円と続いた。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は小売の1業種のみ。値下がり1位は証券・商品で、以下、石油・石炭、鉱業、鉄鋼、金属製品、ゴム製品が並んだ。



株探ニュース

