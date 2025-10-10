お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が10日、コンビでパーソナリティーを務めるニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）で、2年前にアキレス腱を断裂した当時を振り返った。

この日のちょうど2年前、2023年10月10日に右足のアキレス腱を断裂した岡村。新番組の収録で、パルクールに挑戦中の事故だったことを明かしたが、その瞬間を「切れてなければいいのになとか、軽い肉離れぐらいやったらええのになって思ってたんですけど、パルクールの人たちとか先生とかも切ってる。“僕は2回やりました”とか。そういう人が、アキレス腱を触って“う〜ん”って言うてた」と思い返した。

しかし「（収録の）初日ですから考えたくもない」と回想。「アキレス腱を切ったことがある人は分かると思う、そんなに痛くもない」といい、「痛くないから信じたくない。“歩けてるよね？”って言うから、俺も“歩けてます。大丈夫なような気がします”って。でも俺の中で今までのとは全然ちゃうから、足の感覚とか。これはおかしいなと思って」と違和感が。

さらに「何回も自分で触ったけど、アキレス腱がプニョプニョなのよ。で、先生も言うねん、“アキレス腱って、切れたらだいたいプニョプニョになるんですよね”って」とやり取りを明かしたが、病院では「アキレス腱断裂」と診断。「“切れてます”って言うた瞬間から、オトナたちは散りぢりバラバラにフワーッと。報告せなあきませんからね」と岡村。「今後の収録をどうして行くんや、みたいなことを、クモの子を散らすみたいにフワーッとみんなどこかへ行って、俺ひとりぼっちや」と振り返った。

しかし岡村が「妻にも“切れた”って、よう言わなかったんですよ」と打ち明けると、相方・矢部浩之は「なんで！？」と驚がく。岡村は「なんか怖くて」といい、「子どもも小さいですから、お風呂に入れたりとか、そういうのもどうすんねやみたいなことになるんかなと」と説明した。

これに矢部も「“え、やめてよ”みたいなことを言われる？」と想像。妻からは、収録前に運動をして事前に準備しておくことを勧められていたが、「俺はずっとこれでやってきた」と聞かなかったという岡村は「（妻から）“言うたでしょ？”って言われて、“ごめんね”って」と反省したという。

さらに「なんで俺が（妻に）言えなかったかって言うと、あんまり言うてこなかったんですけど、結婚記念日なんですよ。10月10日」と岡村。「その日に切って、まさか松葉杖をついて帰って来ると思わなかったもんですから、すぐに戦力外通告をいただきまして」と話すと、矢部は「そらもうしょうがないよな。奥さんも大変やろうけど、小さい子がおるから」と同情。手術後、自宅で消毒する場面でも「それももうずっと“何言うてんの！”って消毒してもらった」と、妻の頼もしい姿に感謝していた。