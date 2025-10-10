ETF売買動向＝10日前引け、上場ＮＱヘ無、ＧＸ革新優良が新高値 ETF売買動向＝10日前引け、上場ＮＱヘ無、ＧＸ革新優良が新高値

10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比8.6％減の2132億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.2％減の1650億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均レバレッジ <1365> 、上場インデックスファンド新興国債券 <1566> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＡＳＤＡＱ１００ <2087> など43銘柄が新高値。ｉシェアーズ ドイツ国債 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2857> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> など7銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.60％安、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> は3.82％安、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> は3.37％安、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> は3.31％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.16％安と大幅に下落。



日経平均株価が492円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1044億9000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1300億7500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が181億6100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が86億8300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が76億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が59億2700万円の売買代金となった。



