10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数113、値下がり銘柄数450と、値下がりが優勢だった。



個別ではレナサイエンス<4889>、ＣａＳｙ<9215>が一時ストップ高と値を飛ばした。スタジオアタオ<3550>、ＦＦＲＩセキュリティ<3692>、ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ<4571>、オンコリスバイオファーマ<4588>、サンバイオ<4592>など8銘柄は年初来高値を更新。ＡｐｐＢａｎｋ<6177>、Ｂｉｒｄｍａｎ<7063>、Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、夢展望<3185>、ＡＢＥＪＡ<5574>は値上がり率上位に買われた。



一方、ユナイテッド<2497>、フラー<387A>、クラウドワークス<3900>、ＺＵＵ<4387>、アドベンチャー<6030>など6銘柄が年初来安値を更新。プログリット<9560>、シリコンスタジオ<3907>、ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>、ＡＣＳＬ<6232>、ビーマップ<4316>は値下がり率上位に売られた。



