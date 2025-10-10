ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 104490 -11.5 39940
２. <1357> 日経Ｄインバ 18161 11.7 6627
３. <1540> 純金信託 10974 53.2 19465
４. <1360> 日経ベア２ 8683 -6.0 162.7
５. <1458> 楽天Ｗブル 8002 -16.2 47360
６. <1321> 野村日経平均 7626 -16.5 49920
７. <1579> 日経ブル２ 5927 -30.9 429.8
８. <1306> 野村東証指数 3622 63.0 3359.0
９. <2036> 金先物Ｗブル 2701 -33.5 155950
10. <1459> 楽天Ｗベア 2651 17.7 267
11. <2644> ＧＸ半導日株 2627 -28.2 2349
12. <1568> ＴＰＸブル 2143 14.9 636.1
13. <314A> ｉＳゴールド 2008 24.1 289.2
14. <1328> 野村金連動 1763 -15.2 14535
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1738 -13.7 61310
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1731 -1.9 49730
17. <1330> 上場日経平均 1696 39.5 49970
18. <1542> 純銀信託 1548 41.0 22740
19. <1326> ＳＰＤＲ 1449 -2.0 56090
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1069 4.9 2336
21. <1329> ｉＳ日経 1026 -1.2 5003
22. <1545> 野村ナスＨ無 1008 -51.5 38850
23. <1346> ＭＸ２２５ 915 -13.0 49970
24. <1489> 日経高配５０ 897 18.8 2522
25. <1541> 純プラ信託 865 -17.9 8684
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 774 193.2 330.8
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 771 124.8 1108
28. <1356> ＴＰＸベア２ 664 74.7 197.8
29. <1615> 野村東証銀行 662 42.4 454.9
30. <1358> 上場日経２倍 654 -29.1 75390
31. <1671> ＷＴＩ原油 567 76.6 3046
32. <1571> 日経インバ 557 1.6 441
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ 508 452.2 49060
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ 402 -45.3 2078.0
35. <2244> ＧＸＵテック 393 -11.1 3032
36. <1580> 日経ベア 367 58.9 1172.0
37. <1655> ｉＳ米国株 356 -49.4 743.5
38. <425A> ＧＸ純金 353 -51.1 328.5
39. <1308> 上場東証指数 341 -6.8 3318
40. <1699> 野村原油 340 415.2 392.3
41. <1369> Ｏｎｅ２２５ 321 767.6 48540
42. <382A> ｉＦ米債３有 317 -100.0 2015
43. <2559> ＭＸ全世界株 314 -0.9 25025
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 302 -60.5 167
45. <1547> 上場ＳＰ５百 276 90.3 11255
46. <2243> ＧＸ半導体 271 -71.5 2499
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 244 -28.0 29700
48. <1673> ＷＴ銀 240 142.4 6920
49. <1543> 純パラ信託 236 -5.2 63920
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 229 -63.6 59910
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
