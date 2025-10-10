　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　104490　　 -11.5　　　 39940
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 18161　　　11.7　　　　6627
３. <1540> 純金信託　　　　 10974　　　53.2　　　 19465
４. <1360> 日経ベア２　　　　8683　　　-6.0　　　 162.7
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8002　　 -16.2　　　 47360
６. <1321> 野村日経平均　　　7626　　 -16.5　　　 49920
７. <1579> 日経ブル２　　　　5927　　 -30.9　　　 429.8
８. <1306> 野村東証指数　　　3622　　　63.0　　　3359.0
９. <2036> 金先物Ｗブル　　　2701　　 -33.5　　　155950
10. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2651　　　17.7　　　　 267
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　2627　　 -28.2　　　　2349
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2143　　　14.9　　　 636.1
13. <314A> ｉＳゴールド　　　2008　　　24.1　　　 289.2
14. <1328> 野村金連動　　　　1763　　 -15.2　　　 14535
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1738　　 -13.7　　　 61310
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1731　　　-1.9　　　 49730
17. <1330> 上場日経平均　　　1696　　　39.5　　　 49970
18. <1542> 純銀信託　　　　　1548　　　41.0　　　 22740
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1449　　　-2.0　　　 56090
20. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1069　　　 4.9　　　　2336
21. <1329> ｉＳ日経　　　　　1026　　　-1.2　　　　5003
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　1008　　 -51.5　　　 38850
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　 915　　 -13.0　　　 49970
24. <1489> 日経高配５０　　　 897　　　18.8　　　　2522
25. <1541> 純プラ信託　　　　 865　　 -17.9　　　　8684
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 774　　 193.2　　　 330.8
27. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 771　　 124.8　　　　1108
28. <1356> ＴＰＸベア２　　　 664　　　74.7　　　 197.8
29. <1615> 野村東証銀行　　　 662　　　42.4　　　 454.9
30. <1358> 上場日経２倍　　　 654　　 -29.1　　　 75390
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 567　　　76.6　　　　3046
32. <1571> 日経インバ　　　　 557　　　 1.6　　　　 441
33. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 508　　 452.2　　　 49060
34. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 402　　 -45.3　　　2078.0
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 393　　 -11.1　　　　3032
36. <1580> 日経ベア　　　　　 367　　　58.9　　　1172.0
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 356　　 -49.4　　　 743.5
38. <425A> ＧＸ純金　　　　　 353　　 -51.1　　　 328.5
39. <1308> 上場東証指数　　　 341　　　-6.8　　　　3318
40. <1699> 野村原油　　　　　 340　　 415.2　　　 392.3
41. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 321　　 767.6　　　 48540
42. <382A> ｉＦ米債３有　　　 317　　-100.0　　　　2015
43. <2559> ＭＸ全世界株　　　 314　　　-0.9　　　 25025
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 302　　 -60.5　　　　 167
45. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 276　　　90.3　　　 11255
46. <2243> ＧＸ半導体　　　　 271　　 -71.5　　　　2499
47. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 244　　 -28.0　　　 29700
48. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 240　　 142.4　　　　6920
49. <1543> 純パラ信託　　　　 236　　　-5.2　　　 63920
50. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 229　　 -63.6　　　 59910
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース