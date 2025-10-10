【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20日本代表 0−1 U-20フランス代表（日本時間10月9日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】「足裏タックル」被害で絶叫（検証判定シーンあり）

U-20日本代表のMF小倉幸成（法政大学）が、激しい足裏タックルを受けて絶叫。危険プレーが物議を醸している。

日本時間10月9日、U-20日本代表はU-20ワールドカップのラウンド16でU-20フランス代表と対戦。試合を通して多くのチャンスを作ったものの決定力を欠き、逆に延長後半にPKで失点してベスト16敗退を喫した。

その80分、痛々しいシーンが勃発する。相手のスローインに鋭く反応してインターセプトを成功させた小倉が、フランスのFWタジディーヌ・ムマディに足裏で左足のすね付近を激しく蹴られたのだ。

大声を挙げて吹き飛ばされた小倉は、負傷部を抑えて悶絶。ピッチを転がりながら痛みを訴え、ピッチ内で医療スタッフの処置を受けた。

ムマディにはすぐさまイエローカードが提示されたが、日本は危険な足裏タックルだっただけにレッドカード相当としてビデオ判定をリクエスト（今大会はVARに代わって、FVRと呼ばれる1試合2回までの映像判定を要求できる）。カティア・ガルシア主審はピッチ脇で素早く映像を確認したものの、退場には値しないとして判定を変えなかった。

「リプレイ映像が悪いわ」の声も…

ただ、アップ目の映像ではなく、遠目の映像で確認していたこともあり、日本のサッカーファンからは不満の声も。SNS上では「完全に足裏やんけ。レッドだろ」「小倉さんになにすんねん」「そのレビューは足裏が入ってるように見えるズーム映像じゃなきゃ審判はレッド出せないだろ。リプレイ映像が悪いわ」「足裏でいってるってことじゃないの？ろくに見てないじゃん」「寄りのリプレイでは足裏でがっつり行ってるのに、FVSの確認では遠くのアングルのみ」「なんで遠い映像しか見なかったんだろ。他の映像だと足上げて足裏見せながらチャージしてきてるのがわかる画角あったし」などの反響が出ていた。

なお、この試合では、合計5回のFVSが発動（延長戦では1回ずつ権利が増える）。判定が覆ったのは、フランスの決勝点に繋がる延長戦のPK判定だけだった。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

