¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢²Ö²Ç»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È½ËÊ¡¤È¿´ÇÛ¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¡Ä¡©¡×¡Öº£¤«¤é¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè2½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¡ÊÂè10²ó¡Ë¤¬10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬²Ö²Ç»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤äÌ¤Íè¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤²Ö²Ç»Ñ¤Î¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë
¡¡Î¾²È¤Î¿ÆÆ±»Î¤âÎÉ¹¥¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥È¥¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð·ëº§¤Ï³Î¼Â¤À¤¬¡¢µÞ¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿·ëº§¤Ë¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÉÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÈà½÷¤ò»¶Êâ¤ËÍ¶¤¦¡Ä¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¶äÆóÏº¤â²øÃÌ¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°Õµ¤Åê¹ç¡£ÏÃ¤Ï¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥È¥¤Ï½Ë¸À¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Âè10²ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä®¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥È¥¤È¶äÆóÏº¤¬½Ë¸À¤òµó¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£·ëº§¤ò´î¤Ö¾¾Ìî¤Î¿Í¡¹¤È¡¢²Ö²Ç»Ñ¤Î¥È¥¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¼é¤ë±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¡£¤½¤³¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥È¥¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë
¡¡°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢±ó¤¤³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿·Ê¹¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ½¸´ë²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆ±Î½¤Î½÷Àµ¼Ô¡¦¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤«¤é½Ë¸À¤òµó¤²¤¿¥È¥¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¢ö¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î²Ö²Ç»Ñ¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈËÜÅö¤Ë¥Ø¥ô¥ó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î!?¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬º£¤«¤é¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤²Ö²Ç»Ñ¤Î¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë
¡¡Î¾²È¤Î¿ÆÆ±»Î¤âÎÉ¹¥¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥È¥¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ê¶õµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð·ëº§¤Ï³Î¼Â¤À¤¬¡¢µÞ¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿·ëº§¤Ë¥È¥¤Ï¶äÆóÏº¤È¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥È¥¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤òÃÎ¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤Ï¡¢¤¢¤ë¡ÉÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡É¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÈà½÷¤ò»¶Êâ¤ËÍ¶¤¦¡Ä¡£
¡¡Âè10²ó¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ä®¤Î¿Í¡¹¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥È¥¤È¶äÆóÏº¤¬½Ë¸À¤òµó¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£·ëº§¤ò´î¤Ö¾¾Ìî¤Î¿Í¡¹¤È¡¢²Ö²Ç»Ñ¤Î¥È¥¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¼é¤ë±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¡£¤½¤³¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥È¥¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë
¡¡°ìÊý¤½¤Îº¢¡¢±ó¤¤³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¤ÎÌ¤Íè¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤¬¿·Ê¹¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ½¸´ë²è¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆ±Î½¤Î½÷Àµ¼Ô¡¦¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ÃÏ¼èºà¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÊüÁ÷Ãæ¤«¤é½Ë¸À¤òµó¤²¤¿¥È¥¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¢ö¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Î²Ö²Ç»Ñ¥¥ì¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤³¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È¡Ä¡©¡×¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈËÜÅö¤Ë¥Ø¥ô¥ó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î!?¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤ëÌ¤Íè¤¬º£¤«¤é¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×