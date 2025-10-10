普段からノートPCやスマホなど複数のガジェットを持ち歩く人にとって、必需品ともいえるのが充電器ですよね。

Amazonのプライム会員向けセール「プライム感謝祭」では、多くの充電器がセール価格で販売中。なかでもUGREENの「UGREEN Nexode PD 65W GaN 急速充電器」がお買い得です。お値段は38％オフの3,075円（税込）。

最大65W出力で、コンパクトな充電器

UGREEN Nexode PD 65W GaN 急速充電器は、USB-C×2ポート、USB-A×1ポートをそなえた充電器。USB-Cポートは最大65W出力となっているため、スマホはもちろんのことMacBookなどのPCも短時間で充電できます。またすべてのポートを利用して3台のデバイスを同時に充電することも可能です。

↑UGREEN Nexode PD 65W GaN 急速充電器。

コンパクトなのも特徴で、本体サイズは6.6×4×3.1cm、重さは約130g。バッグなどに入れてもスペースを取ることはありません。

また、安全にも配慮しており、過充電を防ぐ保護システムや接続されたデバイスに合わせて自動的に出力を調整する独自技術などを搭載。さらに、製品には24か月間の保証サービスも付いています。

ノートPCも急速充電できる最大65W出力、3台のデバイスを同時に充電、コンパクトなサイズと、充電器に求める仕様を詰め込みながら3000円はオトクです。充電器の買い替えを考えている人や、お出かけ用にひとつほしいと思っている人はチェックしてみてください。

UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C【純正品】3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy/Android/PC/45w/30w対応 PSE適合 [ブラック] UGREEN \3,980 （2025/10/10 11:02時点 | Amazon調べ）

