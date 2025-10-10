秋の味覚“海のミルク”牡蠣に異変…猛暑の影響で生育・水揚げ遅れの異常事態で“サイズ小さい”　福岡・糸島市では“朗報”も

秋の味覚・カキに異変が起きている。例年なら大ぶりの身を楽しめる時期だが、2025年は猛暑による海水温の上昇で成長が遅れ、小ぶりなものが目立つという。日本一の産地・広島では水揚げ開始が例年より約20日遅れ、宮城でも出荷解禁を1カ月近く延期する異常事態となった。

東京の人気店も「マガキが小さい」

ぷりっぷりの食感を楽しめる秋の味覚・カキ。「海のミルク」とも呼ばれるご馳走に、今異変が起きていた。

イット！が向かったのは東京・港区にある、バター炒めなどのカキ料理が楽しめる「Crab Shrimp and Oyster 赤坂」だ。

店の名物は、全国各地の新鮮な生ガキだ。中でも1番人気は、ウニにイクラに極め付きはキャビアまで乗った「極み生牡蠣」だ。お手頃なお値段で高級食材の融合を感じられる。

石渡花菜アナウンサー：

ウニとイクラが最初にガツンと香りがきました。噛んでいけばいくほど、カキの磯の香りとクリーミーさがふわっと広がって、口の中で海を体感できる味でした。

そんな秋の味覚に、今異変が起きている。

Crab Shrimp and Oyster 赤坂・木村耕二副店長：

これが試しで発注したものなんですけど…。結構やっぱり小さいな。

マガキはあからさまに小さい。色々開けると「これも小さい」というのが結構あります。

本来であれば10月頃に入荷が始まり、今の時期なら大きな身を味わえる「マガキ」だ。

しかし、2025年は猛暑の影響で海水温が上昇したため成長が遅れ、今出回っているものはサイズが小さくなってしまっているという。

Crab Shrimp and Oyster 赤坂・木村耕二副店長：

ずっと大きいサイズだけ採れないというのは困りますね、かなり。

都内にある別の店にも話を聞くと「マガキの入荷シーズンが例年に比べて遅れており、小ぶりなのに値段は高くなっている」などの声が聞かれた。

日本最大の産地である広島県では、養殖カキの水揚げが例年であれば10月1日から始まるが、2025年は猛暑などの影響で20日にずれ込む異常事態になっている。

水揚げを遅らせるのは2年連続となり、加速する猛暑が海の幸に打撃を与えていた。

福岡では豊作…地域で明暗分かれる

影響は他の名産地でも起きていた。

宮城・石巻市で開かれたのは、カキの品質検査だ。県内からむき身のカキが集められ、県の漁協が大きさや色などを確認する。

例年は9月29日が出荷解禁日だが、今シーズンは生育が遅れていることから解禁日を10月27日とすることが決まった。

一方、地域によっては朗報もあった。

2024年は猛暑や台風により多くのカキが死滅した福岡・糸島市だが、2025年は水中に潜ると見えてきたのは、ロープに連なった大きなカキだ。たった1時間でケースが積み重なり、重くなった。

この地域では2024年と比べ台風の影響が少なく、海水温に大きな変化がなかったため、例年以上に生育が進んだという。

猛暑による「海のミルク」のピンチ。今後海水温が下がれば、成長が期待できるという。

（「イット！」10月9日放送より）