◆米大リーグ 地区シリーズ第４戦 ドジャース２×―１フィリーズ＝延長１１回＝（９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

まさかの幕切れにネット騒然だ。

ドジャースは９日（日本時間１０日）、２勝１敗で突破へ王手をかけていたフィリーズとの地区シリーズ第４戦を、劇的なサヨナラ勝ちで制して、突破を決めた。延長１１回にパヘスの投手へのゴロをカーカリングがホームへ悪送球して試合が決まった。

両軍投手陣が好投。ラストはあっけなかった。ネット上ではドジャースの地区シリーズ突破を祝福する声とともに「ドジャースどんなサヨナラの仕方よ」「まさかの幕切れ」「ドジャース突破嬉（うれ）しいけどフィリーズのピッチャーちょっとかわいそう」「ドジャースとフィリーズの決着の仕方予想できた人おらんやろ」「相手のピッチャーもちょっとかわいそうな失策だったけどこれも野球か」「だいぶラッキーだったけど！」「なんて残酷な幕切れ」「本当にし烈な戦いだった」「しんどい勝ち方やなぁ」「野球の神様は少しドジャースの方に味方しました」「リアルミュートが、動けなくなってる若いピッチャーをマウンドに迎えに行くとこ、泣いてしまう」「少しの運で勝つこともあるさ」「超楽しかったねこのシリーズ。野球の面白さを思い出させてくれてありがとうドジャースとフィリーズ」「すごい終わり方でカーカリング投手が気の毒過ぎて」などと複雑な声も多く上がっていた。