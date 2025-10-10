“離婚”の話する独身の見取り図・リリー、ケンコバがイジる「結婚考えてんやな」

お笑いコンビ・見取り図のリリー（41歳）が、10月9日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。「離婚って女性に有利すぎません？」と話し、ケンドーコバヤシから「記事通り結婚考えてんやな」とイジられた。



コンプライアンスが厳しい中、大きい声で発言しては許されないようなことを小さい声で謙虚に語り合う「大きい声では言えないけど小さい声なら言える会」という企画で、見取り図・リリーが「離婚って女性が有利すぎません？」と話す。



ケンドーコバヤシは「まあ、そうやな」とリリーに同意しつつ、「そんなこと言い出すってことは、記事通り結婚考えてんやな」と話し、相方の盛山晋太郎も「前は『結婚したら……』って文句言ってたのが、今『離婚って……』になってる。次のフェーズに行ってる」とリリーの心境に変化があると語った。