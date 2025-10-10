21ºÐÆüËÜ¿Í³ÍÆÀ¤ËÌ¾Ìç¤¬ºÆÄ©Àï¤«¡¡º£²Æ¤Î°ÜÀÒ¼Â¸½¤»¤º¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡×
¥È¥ë¥³Ì¾Ìç¡¢»Ø´ø´±¤Î¡Ö¹âÉ¾²Á¡×¤ò¼õ¤±Åß¤Î³ÍÆÀ¤âËÜ³Ê¸¡Æ¤¤«
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1ÉôFC¥¢¥í¥¦¥«¤Ë½êÂ°¤¹¤ë21ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍMFÊ¡°æÂÀÃÒ¤Ë¡¢¥È¥ë¥³¤Î¶¯¹ë¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤¬ºÆ¤ÓÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖA Spor¡×¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤â³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡°æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Æ¥£¡¦¥Æ¥Ã¥±´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ê¡°æ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¯¥é¥Ö¼óÇ¾¿Ø¤Ë¹ÎÄêÅª¤ÊÊó¹ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¶áÇ¯¡¢¾ÍèÍË¾¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤Î¼ã¤ÆüËÜ¿ÍMF¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡°æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¹¡¢¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¡¢Â¿ºÍ¤ÊMF¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥í¥¦¥«¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2028Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3²¯2000Ëü±ß¡Ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊ¡°æ¤Î¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¡¢ÁÏÂ¤À¡¢¤½¤·¤Æ¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ëÂ¿ºÍ¤µ¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥Ñ¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÁÈ¿¥ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£ÆÃ¤ËÃæÈ×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ä¡¢»î¹ç¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤òÆÉ¤àÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤À¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´Ä¶¤È°ÂÄê¤·¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãø¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀÜÅª¤ÊÆÀÅÀ´ØÍ¿¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ä¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Î¶¯²½¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³ÉÔÂ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ì¤Ð¡Ö¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤âÌ¾¤òÃÚ¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë