サッカーのU−20（20歳以下）韓国代表がアフリカの強豪モロッコに敗れ、2025国際サッカー連盟（FIFA）U−20ワールドカップ（W杯）8強入りはならなかった。

イ・チャンウォン監督が率いるU−20韓国代表は10日（日本国時間）、チリのランカグアで行われた大会16強戦でモロッコに1−2で敗れた。前半8分にシン・ミンハのオウンゴールでリードを許した韓国は、後半13分にヤシル・ザビリに追加ゴールを決められ、敗色が強まった韓国は後半ロスタイムにキム・テウォン（ポルティモネンセ）がPKを決めて1点差に追い上げたが、試合はまもなく終了した。この日、韓国はモロッコ（8本）よりはるかに多い14本のシュートを放ったが、有効シュート数では3−2と差はなく、得点はPKゴールだけだった。

これで今大会の韓国の挑戦は終わった。2019年U−20W杯で過去最高成績の準優勝を収め、直前の2023年大会で4位に入った韓国は、今大会まで4大会連続の16強トーナメント進出で終わった。韓国とモロッコの歴代U−20代表間の対戦は韓国が3勝1敗1分けで優位を維持している。モロッコはイタリアに3−0で完勝した米国と13日に準々決勝を行う。残りの準々決勝の対戦カードはメキシコ−アルゼンチン、スペイン−コロンビア、ノルウェー−フランス。

韓国の勝利を予想する専門家は多くなかった。韓国は4日、グループリーグ第3戦でパナマに2−1で勝利し、B組3位（勝ち点4、1勝1分け1敗）でかろうじてグループリーグを通過した。半面、モロッコは今大会、いわゆる「死の組」で早くから16強入りを決めた強豪だ。モロッコは2勝1敗（勝ち点6）でC組1位だった。スペイン（2−0）、ブラジル（2−1）に相次いで勝利する戦力を見せた。唯一の敗戦は0−1で敗れたメキシコ戦だった。モロッコは2005年に4位に入って以降、U−20W杯本大会を連続で逃し、20年ぶりに今大会に出場した。

韓国は試合開始8分で失点し、主導権を握られた。ザビリのバイシクルキックがシン・ミンハに当たってオウンゴールとなった。韓国は後半13分、ザビリにヘディングゴールを決められ、0−2に点差が広がった。その後、波状攻撃を見せた韓国は後半51分、ビデオ判定（VAR）を通じてモロッコ選手のハンドでPKを獲得し、キム・テウォンがこれを決めた。