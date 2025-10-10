遮光・遮熱・撥水。すべてに備えた晴雨兼用【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場中‼
体感温度を下げる傘。夏の外出に、涼しさを【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
ウォーターフロントの日傘は、炎天下の営業活動を少しでも快適にするために企画された晴雨兼用モデル。アルミを主成分とするシルバーコーティング生地が、紫外線遮断率99.9パーセント・遮光率99パーセントを実現。太陽光を反射し、体感温度の上昇を抑える遮熱効果も備えている。
洋傘の品質基準を大きく上回る耐水性を持ち、突然の雨にも対応可能。レジャーやスポーツ観戦にも活躍する高性能仕様ながら、シンプルで男女問わず使いやすいデザインに仕上げている。
持ち歩く日陰として、暑さと紫外線からしっかり守る。
夏の必需品として、外出時の安心感を提供する一本だ。
