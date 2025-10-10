韓国から純金のメダル約３・５キロ（４７００万円相当）を密輸しようとしたとして、大阪府警が韓国籍の住所不定、自称格闘家の男（３５）ら８人を関税法違反と消費税法違反の容疑で逮捕、書類送検していたことが捜査関係者への取材でわかった。

金相場が高騰する中、消費税が不要な海外で仕入れた金を日本に持ち込み、消費税込みの価格で売って利ざやを得ようとしたとみている。

捜査関係者によると、男ら８人は共謀。１月中旬、韓国の仁川（インチョン）国際空港から１枚５００グラムの純金のメダル７枚を関西空港に無許可で持ち込もうとし、消費税の納付を免れようとした疑い。男は韓国にいる別の仲間の指示を受け、昨年１２月頃から密輸を始めたという趣旨の説明をしているという。

男らはメダルを首にかけ、格闘技大会の景品と偽って税関を通過しようとしたが、大阪税関の職員がメダルを押収。その後、府警が男５人を逮捕、男女３人を書類送検した。男以外の７人は日本人で、運搬役だったとみられる。

金の密輸は、消費税の納税を免れた上で、国内の買い取り業者に消費税込みの価格で売り、消費税分を利ざやとして得るのが目的とされる。金相場が上昇すれば、消費税分の価格も上がり、利ざやが大きくなる。

金の密輸摘発件数は、２０２２年に新型コロナウイルス禍の渡航制限が緩和された後、増加している。海外との往来増加や金相場の高騰などが背景にあるとみられる。

希少価値のある金は世界中で売買が可能な「安全資産」とされ、戦争などによる投資家の不安な心理を反映して価格は急騰している。ロシアがウクライナ侵略を始めた２２年以降は価格上昇が続き、今年９月には店頭小売価格（１グラム当たり、税込み）が初めて２万円を超えた。

財務省によると、密輸の摘発件数は、コロナが流行していた２１年は５件（押収量２７キロ）、２２年は９件（同１３５キロ）だったが、２３年は２１９件（同３０２キロ）、２４年には４９３件（同１２１８キロ）に増えた。