【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグの地区シリーズ（５回戦制）は９日、ナ・リーグの第４戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東１位）に延長十一回、２―１でサヨナラ勝ちし、３勝１敗で突破を決めた。

１３日からリーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）に臨む。３番手で救援した佐々木が３回無失点と好投し、１番指名打者で出た大谷は無安打だった。鈴木と今永のカブス（中２位）はブルワーズ（中１位）と対戦。

２連勝スタートで早々に突破に王手をかけていたドジャース。前夜に山本が打たれて初黒星を喫し、この日も先制を許す展開だったが、最後に底力を見せた。延長十一回二死満塁と攻め、９番パヘスのゴロをフィリーズ投手のカーケリングが悪送球し、サヨナラ勝ちを収めた。

大谷は第３戦を終えて、１４打数１安打１打点、打率０割７分１厘。安打は第２戦で放った右前適時打だけで、７三振を喫していた。それでも、フィリーズのトムソン監督は「彼はいつでも爆発する可能性がある。それほど素晴らしい打者だ」と警戒。１点を追う七回二死二、三塁では、大谷は申告敬遠で勝負を避けられた。満塁となり、続くベッツが四球を選び、押し出しで同点に追いついた。大谷は何度も手をたたき、ベッツはガッツポーズを見せた。

直後の八回からは、ポストシーズンでは救援で好投を続けている佐々木がマウンドに上がった。「僕ができることは試合を締めるか、次の投手につなぐことだけ」と話していた２３歳の右腕は、八回から延長十回まで、いずれも三者凡退に抑える完璧な投球を見せた。

最後まで一瞬も気の抜けない激闘の末、強敵フィリーズを破った。ワールドシリーズ連覇に向けた戦いは、まだまだ続いていく。（帯津智昭）