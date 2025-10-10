お笑いトリオ、ネルソンズ和田まんじゅう（40）が9日放送のフジテレビ系「何かオモシロいコトないの？」に出演。彼女の存在やエピソードを暴露され、大あわてする一幕があった。

和田は芸能人の本名をクイズで出題する番組恒例企画「本名寺の変」の出題者として登場。トークの中でMCのtimelesz菊池風磨から、おもむろに「わだまんさんは俺らのこと知らないから。timeleszのこと知らない」と振られると、和田は「見られてたんですか？ちょっとヤバイかも」と動揺。「別番組で『timeleszさんを知っているか知らないか』みたいな（お題）ので、本当に分からなくて…」とメンバーが分からなかったことを釈明した。菊地に「俺等の実力不足。むしろすいません」と自虐され頭を下げられると、和田は「ちょっとやめましょうよ」と恐縮。シソンヌ長谷川忍から「メンバー言える？」とツッコまれると、「ちょっとやめましょうよ」とごまかした。

その流れで、長谷川は「おまえ良くないよ」と和田をたしなめると、「彼女がアイドル追っかけてる、みたいな動画をあげてるのに何で…」と暴露。和田は長谷川の元に走り寄り「言わないで！やめて！」と両手をつかんだが、菊地は手を叩いて「TikiTokのやつ？」と爆笑し、和田は「何で知ってるんですか！」と叫んだ。テロップでは「まんじゅうの彼女のSNSは一部で話題」と補足された。

長谷川に「有名だよ」と茶々を入れられると、まんじゅうは床に座り込んで「何で知ってるんだよ！ マジやめてくれ！ マジ来るんじゃなかった、本当に」と魂の叫び。「関係ないじゃん」とクイズと無関係であることを主張すると、ゲストの山田杏奈も大笑いした。

ここでいったんクイズに戻りかけたが、長谷川は「山田さん、韓国のロケとかに彼女連れてきちゃうんです」と蒸し返し。和田は「ちょっとやめてやめて！」と懇願した。