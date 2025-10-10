10月9日、矢口真里がInstagramを更新した。

【写真】描いたイラストを見せる次男のニコニコSHOTなども公開

矢口は、自身のInstagramアカウントにて、「最近本当にバタバタな毎日なんですが、 この間改めて次男くんのお誕生日お祝いをすることができました」と、10月1日が4歳の誕生日だった次男について切り出すと、飾り付けた壁の前で笑顔を見せる次男の姿や、ケーキを食べている写真を掲載。

続けて、「4歳のニコニコボーイ」「笑顔が本当に可愛くて←親バカ」「この笑顔を見るために毎日色んなこと頑張れます！！」「絵を描いたり歌を歌ったりアンパンマンや可愛い物が大好き」「みんなの癒し系男子で家族親族メロメロです」と次男への愛情あふれる言葉を綴った。

さらに、「誕生日プレゼントはお絵描きボードのついている 机と椅子にしました」「じぃじやばぁばや妹達からもプレゼントを沢山もらって、 ニッコニコの次男くんでした」「長男は甥っ子と遊んでたので、 おとうちゃんと次男と私で『4』を作ってみました」と当日を振り返ると、ボードに絵を描いた次男の様子や、体を使って数字の“4”を作っている親子ショットなども公開。

そして、「お誕生日おめでとう」「これからもいっぱい食べていっぱい遊んで、 健康に大きくなってください」「大好きだよ」と投稿を締めくくっていた。

この投稿に対して、ファンからは、「お誕生日おめでとう」「もう4歳かぁ」「素敵な1年になりますように」「可愛すぎる」「家族みんなでお誕生日のお祝いができてよかった」「幸せそうでいつもほっこり」「親バカって素直に格好良いなって思える」などのコメントが寄せられている。

2005年にモーニング娘。を離れた後も、ソロでバラエティ番組を中心に活動し、SNSでも近況を発信している矢口。私生活では2018年の3月26日に夫と入籍し、6歳の長男、このたび4歳の誕生日を祝福した次男の母として子育てに奮闘中だ。

画像出典：矢口真里オフィシャルInstagramより