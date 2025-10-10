「アジア勢は全滅」「モロッコにひざまずいた」ラウンド16敗退の韓国に母国メディアは嘆き「決定力不足に泣いた」「13本中、枠内に飛んだのは３本」【U-20W杯】
現地10月９日、チリで開催されているU-20ワールドカップのラウンド16で、韓国（B組３位）がモロッコ（C組１位）と対戦した。
開始８分にいきなりオウンゴールで先制点を献上。こぼれ球に反応したヤシル・ザビリのオーバーヘッドがシン・ミンハに当たってゴールに吸い込まれた。その後、反撃に出るも得点を奪えずにいると、58分にザビリが豪快なヘディングシュートを叩き込まれて追加点を与える。
終了間際にはPKで１点差に詰め寄ったものの、反撃はここまで。１−２で敗れて８強入りを逃した。
この結果を受けて、韓国メディア『スターニュース』は、「モロッコに敗れて準々決勝進出ならず。アジア勢は全滅」と見出しを打ち、「U-20韓国代表がモロッコにひざまずいた」と報じた。
また、『イーデイリー』は、「決定力不足に泣いた」と課題を指摘。「この日、韓国はシュート数で13対10とモロッコを上回った。しかしこのうち、枠内に飛んだシュートは３本に過ぎなかった」と伝えている。
なお、韓国を下したモロッコは現地12日に行なわれる準々決勝でアメリカと激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
