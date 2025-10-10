◇ナ・リーグ 地区シリーズ第4戦 ドジャース2―1フィリーズ（2025年10月9日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が9日（日本時間10日）、本拠でのフィリーズとの地区シリーズ第3戦にリリーフとして登板。リリーフとして初めての回またぎをこなし、3回をパーフェクト投球でチームの劇的サヨナラ勝利に貢献した。

重要局面を任された。味方が1―1の同点に追いついた直後の8回から3番手として登板。ナ・リーグ本塁打王の2番・シュワバーから続く打線が相手だった。「しっかりまっすぐで押せましたし、フォークも前回より良かったので、どんどん攻めていく感じでした」。シュワバーをほぼ真ん中の98.8マイル（約159.0キロ）で右飛に仕留めると、次打者・ハーパーを迎えた際に大観衆からの熱狂的な「ロウキコール」を受けた。声援を味方にハーパーは変化球を中心に攻め、最後はカットボールで三飛。ボームはこの日最速100.7マイル（約162.0キロ）直球で二ゴロに打ち取り、この回を3者凡退で終えた。

この回をわずか8球で終えると、9回も3者凡退。3イニング目となった延長10回も先頭のカステラノスをスプリットで三ゴロ、9番・ストットは直球で空振り三振に仕留め、最後はナ・リーグ首位打者のターナーを外角99.7マイル（約160.4キロ）直球で右飛に仕留めて3回パーフェクト投球で役目を終えた。

大観衆からの「ロウキコール」を背に、ベンチへと戻ると、ロバーツ監督がベンチから本塁方向に歩み寄り、好投を称えるハグ。佐々木は引き締まった表情で出迎えを受け、ベンチの仲間たちとタッチを交わした。

試合後、仲間たちとシャンパンファイトで喜び合った右腕は「シーズンできなかった分、残された期間で仕事はできてると思うので、そこは良かったと思います」と笑顔だった。