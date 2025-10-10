子どもの頃、レストランの定番メニュー「お子様ランチ」に心を躍らせた人は多いはず。

昭和初期に東京で生まれたとされる国民的人気メニューは、どのように日本中に広がり、親しまれていったのだろう。その歴史を追ってみた。（安田信介）

１９３０年（昭和５年）、日本橋三越本店（中央区）。食堂部主任だった安藤太郎氏が、食器メーカーが売り込んできた絵柄の入ったかわいらしい皿を見て、頭をひねった。「子ども向けのメニューを出せないだろうか」。同店セールスマネージャーの明内仁志さん（５５）によると、これがお子様ランチ誕生のきっかけだ。

富士山をかたどったケチャップライスにサンドイッチ、コロッケ、ハム、スパゲティ、砂糖菓子の「ボンボン」――。安藤氏が考えた子どもの好物を集めた夢のようなメニューは、その名も「御子様洋食」。当時の価格は３０銭で、ハヤシライス（１５銭）の２倍だった。

手が届くのは主に裕福な家庭だったのかもしれないが、明内さんは「百貨店の草分けである三越の『将来のお客様である子どもたちに楽しんでもらいたい』というホスピタリティーから生まれたメニューです」と胸を張る。

◇

当時の百貨店は、晴れ着姿で訪れ、家族で買い物や食事をして丸１日楽しめる娯楽場のような空間だったようだ。その様子を、英国人のキャサリン・サンソムが見聞録「東京に暮す １９２８―１９３６」（岩波文庫）にこう記している。

「食堂では、家族連れがわいわい楽しそうに御飯や漬物を頬張っています。（中略）洋食も並んでおり、一つ一つにカタカナで名前が書いてあるので、料理の英語名や素材を知らない人でも想像力を働かせて注文ができます」

その百貨店の一つ、上野松坂屋（台東区）が３１年、「お子様ランチ」という名を使ったメニューの提供を始めた。広報担当の宮原里佳さん（２４）に話を聞くと、近くの上野公園や上野動物園の帰りに立ち寄る親子連れが多い中、食堂の料理人が考案したのだという。

松坂屋は日本初のエレベーターガールを採用するなど、新しいものを積極的に取り入れてきた歴史があり、宮原さんは「お子様ランチのネーミングも、新しい洋風なニュアンスを込めたのでしょう」と推測する。

終戦後の６０年代には、グリコのおまけ付き菓子にヒントを得て、お子様ランチにウルトラマンや怪獣のおもちゃを付け、お子様ランチの人気はさらに沸騰。日曜には約１３００食が売れ、オムレツの卵が間に合わなくなるほど忙しかったという逸話も残る。新幹線開業時には新幹線形、パンダが中国から贈られた時にはパンダ形のプレートで提供する工夫も重ね、子どもたちを夢中にしていった。

◇

その後、お子様ランチは百貨店を飛び出し、街の洋食店にも広がっていく。

老舗レストラン「日比谷松本楼」（千代田区）では、都内に約２０か所あった支店で遅くとも約４０年前から提供していたという。営業本部の寺内晋部長（４６）は「百貨店でのブームの影響を受けたのでしょう」と語る。

本店では２０年以上前から「おこさまプレート」（税込み１１００円）を出している。オムレツライスやカニコロッケ、ハンバーグといった構成は昔から変わらないといい、寺内さんは「老若男女が訪れる公園にある店なので、孫を連れて３世代で訪れる客もいる。やはり外せないメニューですね」と話してくれた。

梅花女子大の東四柳祥子教授（比較食文化論）によると、欧米では子どもを預けて外食を楽しむのが一般的で、子ども向けのメニューがあること自体が日本独特の発想らしい。「あれもこれも食べたい、という子どもの希望を満たしてくれる料理。容器の多彩さや盛りつけなど、目で楽しむ発想も日本ならではです」。東四柳さんはそう解説する。

近年、そんなお子様ランチに郷愁を感じる大人に向けた「大人様ランチ」もブームだ。松本楼ではカニコロッケやエビフライなどがのった「シェフズスペシャル」（３２００円）、三越のレストランでもエビフライやスパゲティなどを集めた「大人様洋食」（４１８０円）が人気を集めている。

「子どもたちに夢を与えたい」。そんな思いから生まれたお子様ランチは、約１００年後も日本人にとって特別なメニューであり続けている。