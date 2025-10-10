佐々木朗希は8回から強打のフィリーズを“3回完全”

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャース、デーブ・ロバーツ監督が9日（日本時間10日）、本拠地でのナ・リーグ地区シリーズ第4戦後に会見に応じた。8回から登板し、延長11回までの3回を“完全”に封じた佐々木朗希投手について「私が覚えている限りでは史上屈指の救援登板だった」と絶賛した。

佐々木はドジャースが同点に追い付いた直後の8回から登板。強打者のシュワーバーを右飛、ハーパーを三飛、4番のボームをニゴロに抑え、8球で投げ終えた。場内からは「ROKIコール」が発生。剛腕は9回も続投し、リリーフでの初のイニング跨ぎでの登板となったが、マーシュを二ゴロ、リアルミュートを100.2マイル（約161.2キロ）のフォーシームで空振り三振、ケプラーも三飛に抑えた。

さらに延長10回のマウンドも託されるとカステヤノスを三ゴロ、ストットを見逃し三振。さらにターナーを右直に抑えた。3イニングで36球を投げ1人の走者も許さない“完全”投球を披露した。ドジャースタジアムは総立ちで佐々木を称えた。

ロバーツ監督は「彼を起用したその時点では、私の考えとしては2イニングだった」と明かしたが、期待以上の投球を披露。延長11回のサヨナラ勝利を呼び込んだ力投に感謝した。

「彼の成長と貢献度は、言葉では言い尽くせない。我々は何か特別なものを彼の中に見始めているところだ。だから彼はオフシーズンに（多くの球団から）熱烈な誘いを受けたんだ。この上なく彼のことを誇りに思う」。惜しまぬ称賛を送り続けた。（Full-Count編集部）