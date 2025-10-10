ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その3」をお届けする（第1468回）。

ほとんどの韓国の歴史学者、そして日本の左翼歴史学者が賛美してやまない朝鮮半島の「三・一独立運動」。それが起こったそもそものきっかけは、なんだったのか？ それは、運動が起きた年の一月に死去した李太王（大韓帝国前皇帝高宗）は、じつは日本によって毒殺された、という噂だった。

しかし、ここでよく考えていただきたい。李太王が本当に毒殺であったとしても、それが反日暴動のきっかけになるためにはある「前提」が必要だ。それは、彼が「よい王様だった」という前提である。ここで、あらためて問おう、李太王とは、朝鮮民族にとってどんな君主だったか？

彼は西洋近代化どころかあらゆる改革を認めず、あるときはロシア、またあるときは清国の顔色を窺い、一方で妻の閔妃の膨大な浪費を黙認して国民を苦しめた。その閔妃は、心から国家の発展を願っていた「真の忠臣」金玉均を「極刑」にした。

その後、日本が清国との戦争に勝つことによって朝鮮国は一千年以上の中国との君臣関係から解放され独立した。そのときに建てられたのが、いまもソウルにある独立門である。この独立門に掲げられた「扁額」は、あの総理大臣・李完用の揮毫による。

『逆説の日本史 第27巻 明治終焉編』でも詳しく述べたが、ここはもともと迎恩門といって朝鮮半島の歴代王朝の国王が代替わりの際に中国皇帝の使者を迎え、その前で新国王が額を床に打ちつけるという屈辱的な拝礼「三跪九叩頭」を行なっていた場所であった。「迎恩」という言葉も、「偉大な中国の慈悲に感謝せよ」という意味だ。だからこそ朝鮮人民は、大韓帝国として独立が認められたことに狂喜乱舞して迎恩門を叩き壊し、その上に独立門を築いたのだ。ちなみに、この事実をいまの韓国人はまるで知らされていない。

とにかく、朝鮮民族は曲がりなりにも独立して大韓帝国を築いたのだが、肝心の皇帝高宗は率先して西洋近代化に努めるべきなのに、なんら変えようとしない。このままではロシアの餌食になるかもしれないと考えた「真の忠臣」たちは、日本が日露戦争に勝ったこともあり日本の「弟子」になるという方針を決めた。だがそれは、あくまで前近代的圧政を続けたい、忠孝を絶対とする朱子学の権化である高宗にとっては許しがたい暴挙である。

もうおわかりだろうが、客観的に見れば前近代的な朝鮮民族のためにならない政治体制を、高宗自身はそれを圧政では無く国の理想の姿だと考えていたのが最大の問題なのである。だから、李完用のように世界を知っていた家臣たちは目先の忠節よりも朝鮮民族の将来を考え、とりあえず大韓帝国の外交権を日本に委ねる形を取った。できるだけ穏やかに物事を進めようとしたのである。

しかし、あくまで自分の前近代的権力を保持することしか考えない高宗は、「ハーグ密使事件」を起こして時計の針を逆に回そうとした。ここに至って李完用も、韓国との「合流」は韓国人の大幅な自治権を認めるような形の穏健路線で進めようとしていた元老伊藤博文も、堪忍袋の緒が切れた。そこで高宗を退位に追い込んで韓国を併合し、近代化を進める路線を採用した。

つまり、高宗という人物は韓国の改革派にとって反動の象徴であり、民族の将来のためには一刻も早く封じ込めるべき存在であった。しかし、退位させたことによりその目的は達した。逆に言えば、これ以上無理して殺す必要は無いのである。なんの力も無い元皇帝であるからだ。

それなのに、「日本の手による毒殺である」という噂が流れたばかりか、それを不満とした「朝鮮人」が「反乱」を起こしたという。日本人そして朝鮮系日本人の改革派は、このニュースをどのように受け取ったか？

たとえてみれば、フランス革命の後に王妃マリー・アントワネットが処刑されたと聞いて反乱が起こった、というようなものだ。もしそういうことがあれば、当時のフランス人の大半の見解は「なにを馬鹿なことを。また王制に戻すつもりか！」だったろう。同じことである。

繰り返すが、まだ韓国併合から十年も経っていない。経済改革も社会改革もまだ端緒についたばかりだ。もちろん、日本の傘下に入ったことによって初めて解放された奴婢階級は、いまなにが起こっているのかまったくわからなかっただろう。教育の機会が与えられておらず、文字すら読めないからだ。しかし、もし独立運動なるものの内情を知ったら、絶対に反対する側に回ったはずである。なぜなら、何度も述べたようにこの独立運動いや暴動は、朱子学に毒された人々の視点から見た日本への不満の表明に過ぎなかったからだ。

この時点の独立とは、日本の改革を一切否定し、士農工商や奴婢の存在を認め、男女平等など一切認めない国家に回帰する可能性が非常に高い。だからこそ、自分たちを徹底的に苦しめた元皇帝の死に不信を抱き抗議するという形になった。この時点で、元韓国人（大韓帝国臣民）のなかで文字が読める人はほんのわずかで、しかもその大部分が朱子学の権化であったことを忘れてはいけない。

それゆえ、李完用は前回述べたように「当分の間辛抱せよ」と国民を諭したのであり、アメリカも民族自決主義は当然だが朝鮮半島には時期尚早であると考え、介入しなかったのだ。ハーグ密使事件を欧米列強が笑殺し無視したのと同じことなのである。

「重箱の隅をつつく男」への反撥

さて、閔元植という人物をご存じだろうか？ 李完用などにくらべれば一世代下の人物だが、この名を見れば現代の韓国人はただちに「李完用と同じ売国奴だ！」と叫ぶだろう。それでおわかりかと思うが（笑）、実際は売国奴どころか朝鮮民族の進歩に大きく貢献した人物である。その功績については後で触れるとして、彼はこの「三・一独立運動」についても批判的だった。

じつは、この「運動」については住民の抗議活動と日本官憲の弾圧ばかりが大きく取り上げられるが、全国的に見れば放火、殺人、略奪が頻発した。現代の欧米あたりでもデモの目的はまともだとしても、それに便乗して商店を略奪したり放火したりする暴徒が出現する。民主主義社会の現代ですら起こる現象なのだが、ましてやこの時代の朝鮮半島は前近代の体制からまだ抜けきっていない。

あの尼港事件でソビエト側に加わった朝鮮人が、市民に対しどのような前近代的略奪、暴行を行なったかについては以前詳しく述べたところだが、いわば「本土」についても事情は同じだった。

だから、閔元植は「三・一独立運動」を「朝鮮騒擾」と呼び、尼港事件の起こる少し前に発行された日本の有力誌『太陽』一九二〇年（大正9）の新年号に、「朝鮮騒擾善後策―鮮民の求むる所は斯くの如し」という論評を寄稿した。

〈このたびの三・一運動の近因は、米国大統領ウィルソンの提唱した民族自決主義を、欧州戦争と何ら関係のない朝鮮にも適用されるものとする誤解から起った。もしくは誤解を装うて、ひょっとしたらうまくゆくかも知れないと狙った在外朝鮮人の扇動に由来した。もっと言えば、初めから実現できないと知りつつ妄動を企てた感がある。常識的に見れば、狂気の沙汰と言えよう。しかし朝鮮人が、日本の統治政策に深い不満を抱いていることは確かである。この対策を考えねばならない。〉

（『祖国の英雄を「売国奴」と断罪する哀れな韓国人』金文学著 ビジネス社刊）

これまで何度も述べてきたように、この時点で日本の統治はまだ九年経ったばかりであり、朝鮮半島および人民の近代化は端緒についたばかり。この時点で独立などを唱えるのは、やはり西洋近代化を否定する勢力と、とにかく日本が朝鮮民族の上に立つことが許せないという反撥に縛られている勢力である。なぜ彼らは西洋近代化を否定し、日本に反撥するのか？

おわかりだろう。朱子学である。この世界では中華文明以外は文明では無いし、その朱子学体制の頂点に立つ中国人に次ぐ朝鮮人が、科挙すら実施できなかった「野蛮」な日本人に「指導」されること自体が許せない、ということだ。

繰り返すが、これが朱子学体制というものである。そしてお気づきのように、これが続く限り朝鮮半島は絶対に近代化できない。韓国人はいまでも「日本が介入しなかったら韓国は独力で民主化、近代化できた」と言っているが、これがまったく自分の国の歴史あるいは民族性を理解しない、まさに妄言に過ぎないことを、韓国人は理解していない。

一方、李完用や閔元植はそれが身に染みてわかっていた。李完用は最初は高宗を説得できると考えていたようだ。それも当然で、日本は日清戦争に勝って朱子学体制の清国を撃破したからだ。ところが、高宗はそれでも考えを改めようとしない。

現代の日本人は、彼らはなんて愚かなのだろうと思うかもしれないが、日本でも朱子学が武士の心を呪縛していた幕末においては、アヘン戦争でイギリスが清国に圧勝したと伝えられても、日本刀や旧式の鉄砲で欧米列強に勝てると信じていた人々がいたではないか。いや、それが多数派であったではないか。彼らは開国して近代化しようと主張した勝海舟や坂本龍馬や高杉晋作を殺そうとしたではないか。朱子学の呪縛は、それほど強い。

しかし、日本は天皇という「平等化推進体」を上手く活用して、四民平等つまり「天皇の下の平等」という概念を確立して、東アジアで初めて民主国家への道を開いた。李完用はそれに着目し、とりあえず日本の傘下に入って平等社会を確立しようと考えた。だから「七十五年後の日本には李姓の総理大臣が出現する」と言ったのだ。「他に朝鮮を西洋近代化する方法があれば言ってみろ」というのが、李完用の思いだったろう。だが、高宗はどうしても説得に応じない。

たしかに、愛妻の閔妃を日本の差し金で殺されたという個人的憎しみはあったろう。だが、彼は朝鮮民族のリーダーなのである。民族の将来を考えるならば、日本のように朱子学体制を破壊して四民平等の社会にするしかない。だが、彼はそれがどうしても許せなかった。朱子学的価値観で言えば、韓国併合とは先祖代々守ってきた国を「日本ごとき」に「売り渡す」ことであり、ご先祖様に申し訳ない、そんなことはできない、ということになる。当然、その道を進める李完用は「売国奴」になる。

おわかりだろう。「三・一独立運動」なるものは、本当の意味の改革派である人々にとっては改革を潰す「狂気の沙汰」であったのだ。しかし、日本に対する根強い不満があったのも事実で、それがあったからこそ暴動は朝鮮半島全土に波及した。そのコアの部分は「日本ごときに指導されたくない」という朱子学に基づくものだったが、暴動がエリートだけで無く庶民まで広がったのには、日本の朝鮮統治のやり方に庶民階級が反撥したからである。

それが根強い不満ということだが、具体的には「重箱の隅をつつく男」初代朝鮮総督・寺内正毅が「朝鮮人は劣等民族」とみて、それこそ「掃除の仕方」まで細かく「指導」したことだ。

なぜ寺内がそうしたのかと言えば、日本の元老のなかでもっとも穏健な形で併合問題を処理しようとしていた伊藤博文が、ほかならぬ朝鮮人・安重根によって暗殺されたからである。以前述べたように、安重根という男は人格高潔でなによりも真面目な人物だったが、現実認識は標準レベル以下で、あの時点で伊藤を暗殺することが朝鮮民族にとって得か損かということが全然わかっていなかった。だから、「日本の野望を阻止するため」という意図のもとに伊藤を銃撃した。

伊藤は穏健派の最後の歯止めともいうべき自分が死ねば、強硬派の寺内正毅たちが勢いを得て強引な併合に踏み込むことがわかっていたから、「（安重根は）馬鹿な奴じゃ」と言い残して死んだ。決して差別的な言葉では無い。むしろ、「いまわしを殺してどうするのだ。お前の意図とは逆の方向に事態は動くぞ」という同情に近い言葉だっただろう。

そして、まさに強硬派は「政治状況もわからずにただやみくもに伊藤公を暗殺するような愚かな朝鮮民族は、一から叩き直す必要がある」と考え、強権的な韓国併合に踏み切り、寺内は三代目韓国統監から初代朝鮮総督に就任し、徹底的な管理統制を行なった。

この「三・一騒擾」では、李朝とは別の形の日本の圧政に対する不満が爆発したのである。そこで閔元植は、独立を求めること自体は「在外朝鮮人の扇動に由来した」「狂気の沙汰」としたが、「朝鮮人が、日本の統治政策に深い不満を抱いていることは確か」と言わざるを得なかったのである。

では、この「三・一」を「煽動した」「在外朝鮮人」とは、いったいどんな人々だったのか？

（第1469回に続く）

