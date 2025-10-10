2025年10月8日、滋賀県彦根市の平和堂HATOスタジアムで開かれた第79回国民スポーツ大会の総合閉会式に出席された秋篠宮家の次女・佳子さま。優勝チームに贈られる天皇杯と皇后杯を代表選手に手渡された。

【写真】佳子さまのロイヤルブルーのセットアップ全身姿を見る。他、佳子さまの「99000円」スカートコーデなども

この日、ブルーインパルスの飛行をご覧になった佳子さま。偶然にも、その名にふさわしいロイヤルブルーのワンピースをお召しになっていた。

SNSでは《今日みたいなプリンセスコーデが1番好き》《ロイヤルブルーは佳子さまに似合う色ですね》《ブルーのお洋服が本当に素敵》とワンピースに注目が集まった。

一見、シンプルなデザインに見えるが、左右から交差させるように生地を斜めに寄せたドレープが、立体感を出している。首元はデコルテが見えるデザインなので首を長く見せ、すっきりとした印象に。また、プリーツスカートがふんわりと揺れると、フェミニンな雰囲気がさらに強調されていた。

このブルーのワンピースは、今年の9月6日に悠仁さまの成年式後に開かれた私的な夕食会「内宴」でもお召しになっていた一着だ。

夕食会では髪をまとめて落ち着いた印象にし、グレーのバッグにシルバーのヒールを合わせ、レディな雰囲気だったが、この日の閉会式では髪をおろし、ワンピースと同色の髪飾りとイヤリングを合わせ、ガーリーな印象にしていた。

そして、ダウンスタイルの髪型に、ロイヤルブルーの重厚感をホワイトのバッグとヒールで軽やかにし、爽やかさのあるコーデだった。

同じドレスでも、髪型やアイテムを変えることで、レディな印象からガーリーな着こなしまで魅せた佳子さま。さすがの着回し術だ。