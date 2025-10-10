気象庁は10日午前11時16分に津波予報（若干の海面変動）を発表しました。

気象庁によりますと、10日午前10時44分にフィリピン付近を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは不明です。地震の規模を示すマグニチュードは7.4と推定されます。

津波予報（若干の海面変動）が発表された地域は、北海道太平洋沿岸東部・北海道太平洋沿岸中部・北海道太平洋沿岸西部・青森県太平洋沿岸・岩手県などです。

若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。

◆気象庁からのお知らせ

若干の海面変動が予想される時刻は、早い沿岸で１０日１２時００分頃です。

これらの沿岸では今後半日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。

◆津波予報（若干の海面変動）が発表されている全地域

・北海道太平洋沿岸東部

・北海道太平洋沿岸中部

・北海道太平洋沿岸西部

・青森県太平洋沿岸

・岩手県

・宮城県

・福島県

・茨城県

・千葉県九十九里・外房

・千葉県内房

・伊豆諸島

・小笠原諸島

・相模湾・三浦半島

・静岡県

・愛知県外海

・伊勢・三河湾

・三重県南部

・大阪府

・淡路島南部

・和歌山県

・徳島県

・愛媛県宇和海沿岸

・高知県

・大分県瀬戸内海沿岸

・大分県豊後水道沿岸

・宮崎県

・鹿児島県東部

・種子島・屋久島地方

・奄美群島・トカラ列島

・鹿児島県西部

・沖縄本島地方

・大東島地方

・宮古島・八重山地方

◆津波情報について

「津波予報(若干の海面変動)」が発表された場合

津波予報(若干の海面変動)は、津波による災害が起こるおそれがない場合に発表されます。若干の海面変動が予想されますが、被害の心配はありません。海に入っての作業や釣り、海水浴などに際しては十分な留意が必要です。

この津波予報に関する情報は11日午前0時00分まで有効です。

今後の情報にご留意ください。