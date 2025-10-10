¸øÎ©³Ø¹»¶µ°÷¤ÎÃË¡Ê67¡ËÌÌ¼±¤¢¤ë10Âå½÷À¤ÎÂÎ¿¨¤Ã¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡Ö¿¨¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×ÍÆµ¿ÈÝÇ§¡¡ÆÊÌÚ
ÆÊÌÚ¸©¤Î¸øÎ©³Ø¹»¶µ°÷¤ÎÃË¤¬¡¢ÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë10Âå½÷À¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©À¾Éô¤Î¸øÎ©³Ø¹»¶µ°÷¤Î¾®¼¼¹¬»ÔÍÆµ¿¼Ô¤Ï10·î¾å½Ü¡¢10Âå¤Î½÷À¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾®¼¼ÍÆµ¿¼Ô¤È½÷À¤ÏÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢½÷À¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÈï³²¤ò¿½¹ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¾®¼¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¨¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¿¨¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£