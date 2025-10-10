ÊÁËÜÍ¤¡ßÅÏÊÕ¸¬¡¢¡È¹¾¸Í¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù²Ð²Ö»¶¤ëÆÃÊó±ÇÁü²ò¶Ø
¡¡ºî²È¡¦±Ê°æ¼ÓÌí»Ò¤Î»þÂå¾®Àâ¤òÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜÍ¤¼ç±é¡¢ÅÏÊÕ¸¬¶¦±é¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¸ø³«¡Ë¤Î½é¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤È¤Ê¤ëÆÃÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¿Í´Ö¤Î¾ð¤Èµ¡Èù¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢åÌÌ©¤Ê¹½À®¤Ç¡È»þÂå·à¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¹ñÆâÊÔ¤ä¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÉñÂæ²½¤â¼Â¸½¤·¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤Î¤¦¤Á¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤¤ß¤ÎÄ»¤Ï¤¦¤¿¤¨¤ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¿ÊÁËÜ¡£º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µØÆ¤¤Á»ö·ï¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦ÅÄ¼Ë»ø¡¦²ÃÀ¥Áí°ìÏº¡£¤É¤³¤«¤È¤Ü¤±¤¿°¦ÕÈ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤Ç»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥³¥í¥ó¥Ü¡É¤È¤â¸À¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢¼Çµï¾®²°¡Ò¿¹ÅÄºÂ¡Ó¤ÎÎ©ºî¼Ô¡Ê¡á¹¾¸Í»þÂå¤Î²ÎÉñ´ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢´ë²è¤«¤éµÓËÜ¼¹É®¤ÎÁí»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¿ÍÊª¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢µØÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¹õËë¡¦¼ÄÅÄ¶â¼£¤ò±é¤¸¤ë¡£½Å¸ü¤µ¤ÈÍÅ¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä±éµ»¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ì¡¼¥¹¤ÎÍúÎò¡Ù¤ÇÂè42²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥¹¥í¡¼¤ÊÉð»Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡ÁµþÅÔ»£±Æ½ê¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Á¡Ù¡Ê19Ç¯¡¿NHK BS¡Ë¡¢¡ØÃé¿ÃÂ¢¶¸»í¶ÊNo.5 ÃæÂ¼ÃçÂ¢ ½ÐÀ¤³¬ÃÊ¡Ù¡Ê21Ç¯¡¿NHK BS¡Ë¤Ê¤É²è´üÅª¤Ê»þÂå·à¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¸»¹§»Ö¡£¹ª¤ß¤ÊµÓËÜ¹½À®¤È±ÇÁüÈþ¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¼Çµï¾®²°¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿Èþ¤·¤¤¼ã½°¤Ë¤è¤ëµØÆ¤¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢¡Ö°ìÇ¯È¾Á°¡¢¤½¤³¤ÇµØÆ¤¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤È¸ì¤ëÁí°ìÏº¡ÊÊÁËÜ¡Ë¤Î¤»¤ê¤Õ¤ËÂ³¤¡¢¿¿¹È¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤¤»±¤òº¹¤·¤ÆÐÊ¤à¿ÍÊª¤Î¸å¤í»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÇòÁõÂ«¤ÎÃË¤¬ÊÖ¤ê·ì¤òÍá¤Ó¤ÆÀ¸¼ó¤ò·Ç¤²¤ë¾×·âÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÅµ²í¤Ê²»³Ú¤¬¾è¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ±é¤¸¤ë²ÃÀ¥Áí°ìÏº¤È¡¢ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë¼ÄÅÄ¶â¼£¤Ë¤è¤ë¡¢µØÆ¤¤Á¤Î¿¿Áê¤ò½ä¤ëÇ»Ì©¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ê¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¤»¤ê¤Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¸þ¤±±Ô¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤ë²ÃÀ¥¤È¡¢¿¿Áê¤ò±£¤½¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¼ÄÅÄ¤ÎÉÔÅ¨¤Ê¹â¾Ð¤¤¤¬°õ¾Ý¿¼¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÊÁËÜ¤ÈÅÏÊÕ¡£½ÏÎý¤Î±éµ»ÇÉÆ±»Î¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤Î±þ½·¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Î²ò¶Ø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Â³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØÌÚÈÔÄ®¤Î¤¢¤ÀÆ¤¤Á¡ÙÆÃÊó±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¼Çµï¾®²°¤òÉñÂæ¤Ë¿Í´Ö¤Î¾ð¤Èµ¡Èù¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢åÌÌ©¤Ê¹½À®¤Ç¡È»þÂå·à¡ß¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡É¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ø¤³¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¹ñÆâÊÔ¤ä¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ª2024Ç¯ÈÇ¡Ù¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï²ÎÉñ´ìÉñÂæ²½¤â¼Â¸½¤·¡¢Ëþ°÷¸æÎé¤Î¤¦¤Á¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£
¡¡¶¦±é¤ÎÅÏÊÕ¤Ï¡¢¼Çµï¾®²°¡Ò¿¹ÅÄºÂ¡Ó¤ÎÎ©ºî¼Ô¡Ê¡á¹¾¸Í»þÂå¤Î²ÎÉñ´ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢´ë²è¤«¤éµÓËÜ¼¹É®¤ÎÁí»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¿ÍÊª¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢µØÆ¤¤Á¤ÎÎ¢¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¹õËë¡¦¼ÄÅÄ¶â¼£¤ò±é¤¸¤ë¡£½Å¸ü¤µ¤ÈÍÅ¤·¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä±éµ»¤Ç¡¢Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ì¡¼¥¹¤ÎÍúÎò¡Ù¤ÇÂè42²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ø¥¹¥í¡¼¤ÊÉð»Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¡ÁµþÅÔ»£±Æ½ê¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Á¡Ù¡Ê19Ç¯¡¿NHK BS¡Ë¡¢¡ØÃé¿ÃÂ¢¶¸»í¶ÊNo.5 ÃæÂ¼ÃçÂ¢ ½ÐÀ¤³¬ÃÊ¡Ù¡Ê21Ç¯¡¿NHK BS¡Ë¤Ê¤É²è´üÅª¤Ê»þÂå·à¥É¥é¥Þ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¸»¹§»Ö¡£¹ª¤ß¤ÊµÓËÜ¹½À®¤È±ÇÁüÈþ¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¼Çµï¾®²°¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿Èþ¤·¤¤¼ã½°¤Ë¤è¤ëµØÆ¤¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Àã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢¡Ö°ìÇ¯È¾Á°¡¢¤½¤³¤ÇµØÆ¤¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡×¤È¸ì¤ëÁí°ìÏº¡ÊÊÁËÜ¡Ë¤Î¤»¤ê¤Õ¤ËÂ³¤¡¢¿¿¹È¤ÎÃåÊª¤ò¤Þ¤È¤¤»±¤òº¹¤·¤ÆÐÊ¤à¿ÍÊª¤Î¸å¤í»Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÇòÁõÂ«¤ÎÃË¤¬ÊÖ¤ê·ì¤òÍá¤Ó¤ÆÀ¸¼ó¤ò·Ç¤²¤ë¾×·âÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÅµ²í¤Ê²»³Ú¤¬¾è¤ë¤È¡¢ÊÁËÜ±é¤¸¤ë²ÃÀ¥Áí°ìÏº¤È¡¢ÅÏÊÕ±é¤¸¤ë¼ÄÅÄ¶â¼£¤Ë¤è¤ë¡¢µØÆ¤¤Á¤Î¿¿Áê¤ò½ä¤ëÇ»Ì©¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÍ¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ê¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¤»¤ê¤Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¸þ¤±±Ô¤¤´ãº¹¤·¤ò¸«¤»¤ë²ÃÀ¥¤È¡¢¿¿Áê¤ò±£¤½¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¼ÄÅÄ¤ÎÉÔÅ¨¤Ê¹â¾Ð¤¤¤¬°õ¾Ý¿¼¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç½é¶¦±é¤È¤Ê¤ëÊÁËÜ¤ÈÅÏÊÕ¡£½ÏÎý¤Î±éµ»ÇÉÆ±»Î¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¶ÛÇ÷´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤Î±þ½·¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤Î²ò¶Ø¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Â³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£