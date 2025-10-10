U-20WÇÕ¥¢¥¸¥¢Àª¤Ï16¶¯¤ÇÁ´ÌÇ¡ÄÄ¾¶áÂç²ñ½àV¢ª4¶¯¤Î´Ú¹ñ¤âÇÔÂà¡¢¥â¥í¥Ã¥³ÆÍÇË¤Ç¡È»à¤ÎÁÈ¡É3¤«¹ñ¤¤¤º¤ì¤â½à¡¹·è¾¡¤Ø!!
[10.9 U-20WÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16 ¥â¥í¥Ã¥³ 2-1 ´Ú¹ñ ¥é¥ó¥«¥°¥¢]
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï9Æü¡¢¥é¥¦¥ó¥É16(·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï)¤ò¹Ô¤¤¡¢CÁÈ¼ó°Ì¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤¬BÁÈ3°Ì¤Î´Ú¹ñ¤ò2-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£¥â¥í¥Ã¥³¤ÏÁ°²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç4°ÌÌö¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿2005Ç¯°ÊÍè¤Î½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿CÁÈ¤Ï¼ó°Ì¥â¥í¥Ã¥³¡¢2°Ì¥á¥¥·¥³¡¢3°Ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¤¤¤º¤ì¤â8¶¯¤ËÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥¸¥¢Àª¤ÏÁ´ÌÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤ò2°Ì¤ÇÆÍÇË¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢Í½Áª¥Ù¥¹¥È4¤Î´Ú¹ñ¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éFW¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Þ(¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É)¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òMF¥¸¥§¥·¥à¡¦¥ä¥·¥ó(¥À¥ó¥±¥ë¥¯)¤¬¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬Áê¼êDF¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÉâ¤¾å¤¬¤ë¤È¡¢FW¥ä¥·¥ë¡¦¥¶¥Ó¥ê(¥Õ¥¡¥Þ¥ê¥«¥ó)¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¤¥·¥¯¥ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÏÈ¤ò³°¤ì¤ëµ°Æ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢DF¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê(¹¾¸¶FC)¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤ËÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¥â¥í¥Ã¥³¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï´Ú¹ñ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥Þ¡¼¥Þ¤È¥ä¥·¥ó¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¸¥¿ÈÅª¤Ê¥×¥ì¥¹¥Ð¥Ã¥¯¤òÂ³¤±¡¢·èÄêµ¡¤Ïºî¤é¤»¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾13Ê¬¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¥Þ¡¼¥Þ¤¬¶¯°ú¤ËÆÍÇË¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êSB¤òÈ´¤ÀÚ¤é¤º¤Ë¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥¶¥Ó¥ê¤¬È¿±þ¡£¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¤·¤¿¤¿¤«¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤òÂ³¤±¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¶õÃæÀï¤ò¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿DF¥¤¥¹¥Þ¥¤¥ë¡¦¥Ð¥Õ¥Æ¥£(¥·¥å¥È¥é¥à¡¦¥°¥é¡¼¥Ä)¤Ë¥Ï¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇPK¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È´Ú¹ñ¤Ï¤³¤ì¤òFW¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó(¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»)¤¬·è¤á¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¥â¥í¥Ã¥³¤¬Æ²¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Ï2019Ç¯Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢23Ç¯Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤È¶áÇ¯¤ÎÂç²ñ¤ÇÌö¿Ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌµÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°1¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Ç¡Ö³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¡×¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤òÇË¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢Àª¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¡¢ÆüËÜ¤â¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇË¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢Àª¤ÏÁ´ÌÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥â¥í¥Ã¥³¤Ï12Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
