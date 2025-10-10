¡Ø±Ç²è´Û¤Ç¡ª¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤Ê¤Ê¤¤¤í¤Î¤Ï¤Í¡ÙÍ½¹ðÊÔ²ò¶Ø¡ª¡¡¸ø³«µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü·èÄê
¡¡11·î14Æü¸ø³«¤Î¡Ø±Ç²è´Û¤Ç¡ª¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¤Ê¤Ê¤¤¤í¤Î¤Ï¤Í¡Ù¤è¤ê¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸±ÇÁü¤Ç¹½À®¤·¤¿Í½¹ðÊÔ¤¬ÅþÃå¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¤Î¼Â»Ü¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤È½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤¿Í½¹ðÊÔ
¡¡65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëNHK¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±¶µ°é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡£¤³¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áí½Ð±é¤¹¤ë²Æ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤âºë¶Ì¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡É¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ìó14Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸³«ºÅ18²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡Ø±Ç²è´Û¤Ç¡ª¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Ê¤¤¤í¤Î¤Ï¤Í¡Ù¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤È3ÌÌ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¡£3ÌÌ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¾å±Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢8·î23Æü¡¢24Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î²ÖÅÄ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¢¤Ê¤¬¤¿¤Þ¤ä¡¢½©¸µ°É·î¡¢º´µ×ËÜÏÂÌ´¤Î4¿Í¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡×¡Ê¤ß¤â¤â¡¢¤ä¤³¤í¡¢¥ë¥Á¡¼¥¿¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡Ø¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¥·¥å¥Ã¥·¥å¤È¥Ý¥Ã¥Ý¤ä¡¢¤æ¤á¡¢¤Þ¤µ¤È¤â¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²û¤«¤·¤Î¡Ö¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¾Ð´é¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×¤ä¡ÖÃÏµå¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¡×¡¢¡Ö¤â¤â¤¤¤í¤Û¤Ã¤Ú¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ÎÁ´26¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£360ÅÙ´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¾ìÆâÄÌÏ©¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÂç·¿¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Ï¡Ö¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Ç¤ÎµÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡£²ñ¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ìºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£º£²ó±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±Ç¤ËºÝ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ£¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¡¢ÄÌ¾ï¾å±Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ë3ÌÌ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê²»¶Á¤È±ÇÁü¤ÇÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤È¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ø¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤¿Í½¹ðÊÔ¤¬´°À®¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¤Î¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬ÅÔÆâµÚ¤ÓÅìµþ¶á¹Ù¤Î±Ç²è´Û¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¡É¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£½Ð±é¤Ï¡¢¤ß¤â¤â¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ë¡¢²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ÊÍ½Äê¡¡¢¨¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è´Û¤Ç¡ª¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Ê¤¤¤í¤Î¤Ï¤Í¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¤Î¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¡¡¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¢£´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¡¢¨3ÌÌ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å±Ç¤È¤Ê¤ë
11·î15Æü9»þ45Ê¬¤Î²ó
¢£MOVIXµµÍ¡ÊÄÌ¾ï¾å±Ç¡Ë
11·î15Æü11»þ40Ê¬¤Î²ó
¢£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¡ÊÄÌ¾ï¾å±Ç¡Ë
11·î15Æü14»þ15Ê¬¤Î²ó
¢£²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13¡ÊÄÌ¾ï¾å±Ç¡Ë
11·î15Æü16»þ20Ê¬¤Î²ó
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¾å±ÇÁ°¤Ë¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼¤¬¤Ä¤¯
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¿ÅöÆü2ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡Ê2ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÉ¨¾å´Õ¾Þ¤Ë¸Â¤êÌµÎÁ¡¢ºÂÀÊÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤È½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤¿Í½¹ðÊÔ
¡¡65Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ëNHK¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±¶µ°é¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡£¤³¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Áí½Ð±é¤¹¤ë²Æ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬º£Ç¯¤âºë¶Ì¡¢Âçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡É¡£Ìµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò»ý¤Ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼«Í³¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Ìó14Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢8·î23Æü¡¢24Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢8·î30Æü¡¢31Æü¤ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£½Ð±é¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î²ÖÅÄ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡¢¤Ê¤¬¤¿¤Þ¤ä¡¢½©¸µ°É·î¡¢º´µ×ËÜÏÂÌ´¤Î4¿Í¤È¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡×¡Ê¤ß¤â¤â¡¢¤ä¤³¤í¡¢¥ë¥Á¡¼¥¿¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡Ø¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¥·¥å¥Ã¥·¥å¤È¥Ý¥Ã¥Ý¤ä¡¢¤æ¤á¡¢¤Þ¤µ¤È¤â¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²û¤«¤·¤Î¡Ö¤°¡Á¥Á¥ç¥³¥é¥ó¥¿¥ó¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì¡ª¾Ð´é¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤«¤é¤À¡ù¥À¥ó¥À¥ó¡×¤ä¡ÖÃÏµå¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¡×¡¢¡Ö¤â¤â¤¤¤í¤Û¤Ã¤Ú¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ÎÁ´26¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£360ÅÙ´ÑµÒ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¾ìÆâÄÌÏ©¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë¤ª·»¤µ¤ó¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤ÆÂç·¿¥Õ¥í¡¼¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°µ´¬¤Ï¡Ö¤Ü¤è¤è¤ó¹Ô¿Ê¶Ê¡×¤Ç¤ÎµÕ¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡£²ñ¾ìÆâ¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ìºÇ¹âÄ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£º£²ó±Ç²è´Û¤Ç¤Î¾å±Ç¤ËºÝ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ£¿ôÂæ¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤òÀ©ºî¡¢ÄÌ¾ï¾å±Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆÃ¤Ë3ÌÌ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê²»¶Á¤È±ÇÁü¤ÇÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤È¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¡Ø¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤¿Í½¹ðÊÔ¤¬´°À®¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿11·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø³«µÇ°¤È¤·¤Æ¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¤Î¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬ÅÔÆâµÚ¤ÓÅìµþ¶á¹Ù¤Î±Ç²è´Û¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¡É¡ÊÍÎÁ¡Ë¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¤·¤¿¡£½Ð±é¤Ï¡¢¤ß¤â¤â¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ë¡¢²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡ÊÍ½Äê¡¡¢¨¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë²Î¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è´Û¤Ç¡ª¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Ê¤¤¤í¤Î¤Ï¤Í¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¸ø³«¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¤Î¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Í¡ª¡Ö¤ß¤â¤â¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼ÉÕ¾å±Ç²ñ¡¡¼Â»Ü¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¢£´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¡¡¢¨3ÌÌ¥é¥¤¥Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¾å±Ç¤È¤Ê¤ë
11·î15Æü9»þ45Ê¬¤Î²ó
¢£MOVIXµµÍ¡ÊÄÌ¾ï¾å±Ç¡Ë
11·î15Æü11»þ40Ê¬¤Î²ó
¢£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË½§¡ÊÄÌ¾ï¾å±Ç¡Ë
11·î15Æü14»þ15Ê¬¤Î²ó
¢£²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13¡ÊÄÌ¾ï¾å±Ç¡Ë
11·î15Æü16»þ20Ê¬¤Î²ó
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¾å±ÇÁ°¤Ë¥ß¥Ë¥·¥ç¡¼¤¬¤Ä¤¯
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê¡¿ÅöÆü2ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡Ê2ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÉ¨¾å´Õ¾Þ¤Ë¸Â¤êÌµÎÁ¡¢ºÂÀÊÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ¡Ë