¡Ú½ñ±Æ¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÏChatGPT¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«: 14ºÐ¤«¤é¹Í¤¨¤ëAI»þÂå¤Î³Ø¤Ó (Ã±¹ÔËÜ)¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë
AI¤È¤¤¤¦¤È¡¢³Ú¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¡áÊÙ¶¯¤È¤ÏÁêÀ¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¤¤³ØÀ¸¤Ï³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸¤¯AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÏChatGPT¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«: 14ºÐ¤«¤é¹Í¤¨¤ëAI»þÂå¤Î³Ø¤Ó¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿À¾²¬¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÎÏ¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à»þÂå
»ä¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø¹»¤Ç³Ø½¬»Ù±ç¤äÃµµæ³Ø½¬¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸½¾ì¤ÇÆü¡¹´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö³ØÎÏ¤ÎÆó¶Ë²½¡×¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
Í¤êÂÎ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ï¤µ¤é¤ËÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢³ØÎÏÅª¤Ë¤·¤ó¤É¤¤»Ò¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¤Èº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº¹¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤ä²ÈÄí´Ä¶¤Îº¹¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤Î¤ä¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤³Ø½¬¥Ä¡¼¥ë¤ä¥¢¥×¥ê¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¤Î¤è¤¦¤Ê³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ø¤ÓÊý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ë·èÄêÅª¤Êº¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ø¤ÓÊý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÊýË¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¹½¿Þ¤¬¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Î³Ø¹»¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¡¢³Ø½¬¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ÏÊØÍø¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÑÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Î°Åµ¥¢¥×¥ê¡¢¼ø¶ÈÆ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÄêÃåÅÙ¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë³Ø½¬´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡Ä¡Ä¡£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¸À®AI¡×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯¤ÎÅìµþÂç³ØÍý²Ê»°Îà¡ÊÍý·¡Ë¹ç³Ê¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢È¾¿ô°Ê¾å¡Ê63.1¡ó¡Ë¤¬¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¡É¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËAI¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åººï¤ÏAI¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ë
À¸À®AI¤ÎºÇ¤â¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê»È¤¤Êý¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¡ÖÅººï¡×¤Ç¤¹¡£¾®ÏÀÊ¸¤ä±ÑºîÊ¸¤ÎÅººï¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÀ¸¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤äAI¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤òÂåÂØ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð±ÑÊ¸Ë¡¤Î¸í¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢AI¤Ï¤Û¤ÜÀµ³Î¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾®ÏÀÊ¸¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Æ¤Ë¤ò¤Ï¡×¤äÊ¸Ë¡Åª¤ÊÉÔ¼«Á³¤µ¤ò¤«¤Ê¤ê¤ÎÀºÅÙ¤Ç¸«È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÍÆÌÌ¤äÉ½¸½¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀèÀ¸¤ÎÅººï¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀµÚ¤Ð¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢AI¤Î½Ð¤¹»ØÅ¦¤ò¤¿¤¿¤Âæ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖAI¤À¤Ã¤¿¤é´Ö°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¿Í´Ö¤À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤â¡ÖAI³èÍÑ·¿¤ÎÅººï¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ä½Î¤ÎÀèÀ¸¤È¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÀ¸ÅÌ¤ÎÅú°Æ¤ò¤Þ¤ºAI¤ËÅººï¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼«Ê¬¤¬ºÇ½ª³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤ÆAI¤ò¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¶ÈÌ³Ê¬Ã´¤ò¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡È¶µ»Õ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ»È¤¦Æ°¤¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÅìÂçÀ¸¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡ÖÊÌ¤ËÀ¸À®AI¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ°ìÉô¤ò¼«Ê¬¤äÀèÀ¸¤ËÍê¤à¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤Ç¾¡×¤Ë¤Ê¤ë
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢AI¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇµÕ¤Ë³ØÎÏ¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦À¸ÅÌ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤¬Åú¤¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢»×¹Í¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£½ÉÂê¤ò¤¹¤Ù¤ÆAIÇ¤¤»¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢AI¤ÎÅú¤¨¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢AI¤Î½ÐÎÏ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤«¡©¡×¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢Åú¤¨¤ò¥³¥Ô¥Ú¤·¤¿¤Ã¤ÆÆ¬¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±AI¤¬´°àú¤Ê²òÅú¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ì¤Ð¤½¤³¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÍý²ò¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢³ØÎÏ¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ì¸«¡È¸úÎ¨Åª¡É¤Ë¸«¤¨¤ëAI¤ÎÍøÍÑ¤â¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢·ë¶É¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë´í¸±À¡×¤â¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤¬´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤â¤½¤â»×¹Í¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¤Ï¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¡¢¡ÖAI¤Î½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤ò¤É¤¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¿Ç§ÃÎÅª¤ÊÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ä¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ËÁ±¤·°¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦»È¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦»È¤¤Êý¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤òÊä¤¤¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Íý²ò¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢AI¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ»×¹Í¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤³¤Îº¹¤³¤½¤¬¡¢³ØÎÏ¤ÎÆó¶Ë²½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÊÙ¶¯¤È¤Ï¡ÖÆ¬¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£À¸À®AI¤«¤éÅú¤¨¤ò¥³¥Ô¥Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Æ¬¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¤³¤Î¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¿¾ðÊó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Î¡¼¥È¤Ë¼Ì¤¹¤³¤È¤ò¡ÖÊÙ¶¯¤·¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ðÊó¤òÃµ¤·¤¿¤À¤±¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÍý²ò¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞAI¤ò»È¤¤Â³¤±¤ë¤È¡¢É½ÌÌÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢´Î¿´¤Î»×¹ÍÎÏ¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥ÈÎÏ¡×
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î³Ø¤ÓÊý¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤ëÎÏ¡×¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢¶µ°é¤Î·Á¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òÁ°¸þ¤¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ø¤Ó¤ÎËÜ¼Á¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Æ¤ë¿Í¤³¤½¤¬¡¢¿¿¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤³Ø¤Ó¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
