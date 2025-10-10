¡ÚÂ®Êó¡ÛÊÄ±à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ°é±à¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¡Ö¼Ø¸ý26¸Ä¡×¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡Ú²¬»³¡¡¸½¾ì²èÁü3Ëç¡Û
²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤ÎÇÑ±à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÝ°é±à¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¡¢¼Ø¸ý¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¡Ú²èÁü①¡ÛÈï³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü①～③¡Û¼Ø¸ý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿À×¡¿¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿ÊØ´ï¡¡
¹âÎÂ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î6Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¹âÎÂ»ÔÀ®±©Ä®¤ÎµìÀ®ÈþÊÝ°é±à¡Ê¸½ºß¤Ï»ÔÌò½ê¤ÎÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»ÈÍÑÃæ¡Ë¤Ç¡¢´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¿¦°÷¤¬¡¢»ÜÀß¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬1Ëç³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢»ÜÀßÆâ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²°Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÊØ´ï¤¬²õ¤µ¤ì¤ë¡Ú²èÁü②¡Û¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»ùÍÑÊØ´ï3´ð¡¢½÷»ùÍÑÊØ´ï2´ð¡¢¼êÀö¤¤´ï1´ð¤¬²õ¤µ¤ì¡¢²°³°¤Î¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý10¸Ä¡¢²°Æâ¤Î¿åÆ»¤Î¼Ø¸ý6¸Ä¡¢Î®¤·Âæ¤Î¼Ø¸ý5¸Ä¡¢É÷Ï¤ÍÑ¤Î¼Ø¸ý2¸Ä¡¢µë¿©¼¼¤Î¼Ø¸ý3¸Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÎÂ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ÇÆ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¸ø¶¦»ÜÀß¤Î½ä²ó¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÜÀß´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¤Ï¤«¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£